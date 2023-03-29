Представители LGBTQ-сообщества составляют 7% населения Италии. Их представители, желающие обзавестись потомством, могут создать для других стран ЕС юридическую проблему, которую обсуждали в среду на пленарной сессии депутаты Европарламента. В городах Италии не разрешают регистрировать иностранные свидетельства о рождении, когда их предъявляют однополые пары. Поэтому левый мэр Милана Беппе Сала отправился в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой союзных учреждений в своей борьбе за права ЛГБТ-сообщества.

Мэр Милана Беппе Сала:

«Я и некоторые другие итальянские мэры ведём эту битву против запретительного закона. Наши горожане просят нас получить для них возможность регистрации свидетельства о рождении, чтобы дать права их детям. Европейский суд по правам человека очень четко определил, что права детей стоят на первом месте. Итальянские законодатели не усвоили этот урок».

Действительно, итальянский закон запрещает применение гомосексуальными парами вспомогательных репродуктивных технологий. Поэтому у детей не может быть двух родителей одного пола. Однако многие муниципалитеты регистрировали свидетельства о рождении, оформленные за границей, пока министр внутренних дел Италии не распорядился обеспечить соблюдение закона. Это создало практические трудности для некоторых "радужных" семей. Но Карло Фиданца, евродепутат от ультраправой партии премьер-министра Италии Джорджи Мелони, считает, что это правильное применение закона:

Карло Фиданца из партии Fratelli d'Italia:

«Невозможно признать партнёра биологического родителя вторым родителем для ребёнка, потому что это противоречит итальянскому законодательству, а не из-за Джорджи Мелони или итальянского правительства. Об этом заявил Верховный кассационный суд Италии. Министр внутренних дел только приказал префектам придерживаться этого постановления, и всё. Нет никакого ущемления прав ЛГБТ, никаких посягательств на права детей. Каждый ребенок имеет права, в том числе на признание его биологических родителей».

Однополые пары по-прежнему имеют возможность усыновления приемного ребенка, но, по словам мэра Милана, это требует очень длительного и дорогостоящего процесса. Беппе Сала посетовал на то, что в Италии нет равенства между гомосексуальными и гетеросексуальными парами в вопросах брака. Проблема непризнания затрагивает и небиологических родителей в итальянских гетеросексуальных парах, которые прибегли к суррогатному материнству в других странах. В декабре прошлого года Еврокомиссия представила директиву о правах разного типа родителей. Но утверждать её будет непросто, учитывая разницу в правилах, применяемых в настоящее время в странах-членах ЕС.