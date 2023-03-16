Глава Европарламента пишет в Совет ЕС письмо об автомобилях

Спор о запрете в Евросоюзе автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, похоже, становится межинституциональным. В него включается председатель Европарламента. Роберта Метсола излагает свою позицию в письме Совету ЕС, что её попросили сделать политические фракции социалистов, либералов и "зелёных".Еврокомиссия ещё в июне согласовала план постепенного прекращения использования бензина и дизельного топлива после 2035 года. Но теперь некоторые страны-члены ставят сделку под сомнение. Среди них - Германия, требующая сделать исключение для синтетического горючего, производимого с помощью электроэнергии.

Её представляла на переговорах министр окружающей среды Штеффи Лемке:

«_В результате триалога между европейскими Парламентом, Комиссией и Советом соглашение было одобрено, и переговоры по нему были официально завершены. Но немецкая партия свободных демократов выразила по поводу этого результата тревогу, которую нужно развеять. У нас для этого ещё есть время, хотя не так много. Думаю, что триалог нужно по-настоящему довести до конца, а не оставлять его в подвешенном состоянии_».

Спикер Метсола вероятно, закончит своё письмо в ближайшие дни. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс надеется, что три ветви власти ЕС ответят на призыв Германии спасти традиционный автопром:

«_Я уверен, что мы сможем договориться об интепретации соглашения, достигнутого с участием законодателей и, в частности, прояснить вопрос о роли электротоплива в будущем. Уверен, что соглашению будет найдено такое толкование, какое удовлетворит также и немецкие власти_».

На стороне Германии - Италия, Чешская Республика, Польша, Румыния, Венгрия и Словакия. Они уже пытались остановить или отложить принятие закона о запрете двигателей внутреннего сгорания. Эта группа государств делает невозможным достижение квалифицированного большинства, необходимого для окончательного утверждения законопроекта и, в итоге, прекращения производства автомобилей на ископаемом топливе.