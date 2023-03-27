Германия добивается перевода автомобилей на электротопливо

Италия и Польша выступили против соглашения, заключенного в минувшие выходные между Брюсселем и Берлином. Согласно ему, автомобили, работающие исключительно на электрическом топливе, будут освобождены от запрета на двигатели внутреннего сгорания.

Возражения Рима касаются процедурных вопросов, а Варшава сетует на недостаточную прозрачность соглашения.

Болгария и Румыния воздержались во время обсуждения этой темы на уровне послов в понедельник утром. Тем не менее, во вторник большинство депутатов Европарламента, вероятно,проголосуют за эту сделку.

Ранее страны-члены уже договорились о том, что с 2035 года в Евросоюзе больше не будут продаваться новые машины и фургоны, выбрасывающие углекислый газ. Но на днях против этого неожиданно выступила Германия. Желая сохранить свою мощную автопромышленность, она предложила альтернативу бензину и дизельному топливу. Многочисленные евродепутаты и несколько государств, в том числе Франция, Испания и Нидерланды, заявили в связи с этим, что проект закона о запрете двигателей внутреннего сгорания в нынешнем виде не может быть представлен на голосование.

В попытке преодолеть этот тупик исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс, отвечающий за "Зелёное соглашение" стран ЕС, провёл прямые переговоры с федеральным министром цифровых технологий и транспорта Германии. Фолькер Виссинг лично настаивал на внедрении электрического топлива. Эта новая технология, которая использует водород и углекислый газ для производства синтетического горючего.

Электротопливо можно заливать в существующие и будущие автомобили, тем самым гарантируя выживание двигателя внутреннего сгорания после крайнего срока, 2035 года. Хотя теоретически такие моторы могут быть безвредными для климата, критики утверждают, что у них низок коэффициент полезного действия и весьма ограниченные коммерческие перспективы.

Интенсивные переговоры между Брюсселем и Берлином принесли свои плоды в минувшие выходные, когда обе стороны пришли к компромиссу. Законопроект вместе с внесённым в него исключением для электротоплива будет обсуждаться на встрече министров энергетики ЕС во вторник.