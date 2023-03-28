Жечь в машинах можно будет только электротопливо

Никакие новые автомобили, продаваемые в Европейском союзе с 2035 года, не будут выбрасывать в атмосферу углекислого газа. ЕС утвердил запрет на все транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, кроме тех, которые работают на электрическом топливе. Такое решение было принято на министерском уровне в Брюсселе под нажимом Берлина, на сторону которого стали Рим и Варшава. Представитель Мадрида Рибера Родригес сообщил, что исключение было сделано для синтетического электротоплива вопреки пожеланиям других столиц:

«Германия с Италией и Польшей составили блокирующее меньшинство и добились внесения изменений в соглашение, которое уже было утверждено различными институтами ЕС. Такой подход нам в принципе не нравится. Мы считаем, что это несправедливо».

Этот шаг рассматривается как попытка спасти немецкую автомобильную промышленность. Некоторые страны ЕС не согласились с таким поворотом событий: Польша в лице своего министра энергетики проголосовала против, Италия, Румыния и Болгария воздержались. Но этого былоне достаточно, чтобы остановить принятия закона, который положит конец использованию в автомобилях бензина и дизельного горючего. Ожидается, что в 2026 году Еврокомиссия оценит прогресс в достижении декарбонизации и, в случае необходимости, пересмотрит некоторые части закона.