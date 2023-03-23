Саммит ЕС: зелёная экономика, помощь Украине, автомобили

Главы государств и правительств Евросоюза собираются в Брюсселе на двухдневную встречу, в повестке дня которой - вопросы экономики и реакция на войну в Украине. Ожидается, что лидеры 27 стран ЕС дадут окончательное одобрение пакету военной помощи Киеву в размере 2 млрд евро, а также проекту совместной закупки вооружений.

Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии:

«Я думаю, что это хорошая сделка. Мы обязуемся покупать оружие вместе, и это хорошо. Это поможет нам тратить меньше денег. Но на самом деле это только первый шаг. Вторым шагом будет не только закупать вместе, но и производить вместе."

На саммита будет также обсуждаться новая промышленная стратегия, направленная на развитие зелёных технологий. Включить в неё ядерную энергетику хотела бы Франция, сделавшая ставку на строительство АЭС. Против этого выступают такие страны, как Люксембург.

00.51 ЗВУК Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга

"Атомные станции не быстрые, не дешевые, и не щадящие климат. Я это повторяю уже много лет. Каждый имеет такой энергетический набор, какой он хочет, но говорить, что Европа это автоматически одобрит, было бы неверно».

Еще одна спорная тема, которая официально не включена в повестку дня, но вызывает бурные разногласия, - это запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Эту инициативу заблокировали, среди прочих, Германия и Италия. Они просят сделать исключение, соответственно, для синтетического электротоплива и биотоплива.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

«Мы согласны с целями зелёного перехода, но мы не думаем, что Союз должен решать, какие технологии следует использовать для достижения этих целей».

Судя по высказываниям прибывавших в Брюссель президентов и премьер-министров, их беспокоит также вопрос, не перекинутся ли на Евросоюз банковские неурядицы, которые недавно возникли в Калифорнии и уже распространились на Швейцарию. На саммите присутствует Генсек ООН Антониу Гутерриш.