Глава МВФ: "Украинская экономика функционирует, несмотря на войну"

Украина хотела бы одолжить у Международного валютного фонда 15 млрд долларов, чтобы вывести национальную экономику из военной разрухи. Ей будут помогать в этой работе специалисты, подготовленные Фондом на местах и за границей. После визита в Украину на этой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила Euronews, что страна готова самостоятельно проводить фискальную и денежно-кредитную политику:

_«Мой самый важный вывод из визита в Украину — это то, что её экономика функционирует, а украинцы сильны. В прошлом году собранные ими налоги превысили 36% ВВП. Для любого, кто знает страну, поражённую войной, это совершенно поразительно. Инфляцию твердо удерживают на уровне 25%. Это высокий показатель, но далеко не такой высокий, каким он мог бы быть при отсутствии сильной денежно-кредитной политики. Как известно, в стране выявлены случаи коррупции. На моих встречах там это обсуждалось откровенно. У моих собеседников я видела не попытки защититься, а выражение приверженности борьбе с коррупцией". _

МВФ прогнозирует постепенное восстановление Украины в текущем году после того, как её экономика сократилась более чем на 30%. По словам Георгиевой, украинские деловые круги настроены достаточно оптимистично, учитывая военную обстановке:

«Они видят, что правительство эффективно решает проблемы, которые возникают. Например, Россия перешла к бомбардировке объектов критической инфраструктуры. Очень быстро было закуплено за рубежом множество электрогенераторов. Их так разместили в стратегически важных точках, чтобы страна и бизнес могли функционировать. Многое было сделано, чтобы разработать планы на случай подобных непредвиденных обстоятельств, чтобы сбой в одном месте не сказывался на экономике так сильно, как это было в первые месяцы войны ».

После встречи в понедельник в Киеве с Кристалиной Гергиевой премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украине нужна от МВФ многолетная программа помощи в проведении, среди прочего, структурных реформ. Между тем, Всемирный банк сообщил, что спустя год после российского вторжения стране необходимо 350 млрд евро.