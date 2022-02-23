Украинская экономика несёт потери

Из Киева передаёт корреспондент Euronews Саша Вакулина:

"Западные страны вводят санкции против России. А между тем экономические трудности довольно продолжительное время испытывает Украина в связи с эскалацией напряжённости на восточных границах.

По данным президентской администрации, ещё до того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, украинская экономика в расчёте на месяц теряла от 1,7 до 2,6 миллиардов евро. Это замороженные инвестиции, инфляция, убытки от сбоев в авиасообщении.

Несколько авиакомпаний отменили рейсы в Киев или Украину вовсе. И пока её западные союзники рассматривают другие варианты санкций, многие здесь говорят: Украина не зачинщица, не она ответственна за обострение ситуации, но страдает от этого именно украинская экономика".