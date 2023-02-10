Зеленский как защитник Украины и европейского образа жизни

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Украина отбивается от российских оккупантов, чтобы сохранить европейский образ жизни", - таков, вкратце, посыл её президента, который за два дня на этой неделе совершил стремительное турне по трём европейским столицам. Это была первая поездка Владимира Зеленского в Европу с начала войны почти год назад - и его второй зарубежный визит после вашингтонского в декабре.

Побывав днём в Лондоне и переночевав в Париже, украинский лидер в четверг прибыл в Брюссель, что, возможно, стало самым ярким событием его поездки.

В столице ЕС европейские институты встретили его как героя, а в парламенте законодатели осыпали его овациями. Именно здесь Зеленский подчеркнул необходимость оборонять Украину и Евросоюз, который стал ей домом:

«Мы защищаемся от самой антиевропейской силы в современном мире. Мы защищаем себя, мы, украинцы, на поле боя - вместе с вами».

"Украина и ЕС обладают не только общими фундаментальными ценностями, но и общим будущим", - утверждал президент. Будущим, в котором его страна станет членом Европейского Союза.

Молчание лидеров ЕС об истребителях

Всего через несколько часов, на саммите ЕС, Зеленский перешел к делу. Опасаясь весеннего наступления России, президент Украины призвал правительства ЕС предоставить больше военной помощи - и быстро:

«Нам нужны артиллерийские орудия, снаряды к ним, современные танки, ракеты большой дальности, современная авиация. Я благодарен всем, кто оказывает такую военную помощь. Мы должны повысить динамику нашего сотрудничества быстрее, чем агрессор сможет мобилизоваться».

Сказано без экивоков. Тем не менее, по обоим этим вопросам - членству в ЕС и более современным истребителям и ракетам - европейские лидеры хранили молчание. Это подпитывает аргументы тех, кто критикует действия ЕС уже какое-то время.

Ко мне присоединяется Билл Дюродье, заведующий кафедрой рисков и безопасности в международных отношениях Университета Бата в Великобритании.

Нечаянное единство ЕС

Гробе: Вы исследовали политику безопасности в исторической перспективе. Как бы вы оценили реакцию ЕС на войну в Украине: помощь, поставки оружия, санкции - адекватны они или недостаточны?

Дюродье: Я не думаю, что ЕС даёт на это единый ответ и выступает сплочённо. Что касается поставок Украине вооружений, то этим занимаются прежде всего отдельные страны, которые принимают решения самостоятельно. Что касается гуманитарной помощи и принятия беженцев, то европейцы сразу же взяли это на себя в индивидуальном порядке ещё до того, как вмешались их государства и весь Евросоюз. И, к сожалению, ЕС не выполняет многие их санкций против России, которые он сам же ввёл. Мы знаем, что есть правительства, которые их особенно не соблюдают. По-моему, в чем ЕС преуспевает, так это в добродетельной риторике и заявлениях о том, что он делает очень много.

Гробе: В целом страны-члены — и вообще Запад — продемонстрировали замечательное единство в своей политике в отношении Украины. Есть ли риск, что оно не выдержит второго года войны?

Дюродье: Я думаю, что если и было какое-либо единство, то оно было скорее случайным, чем преднамеренным. Если вспомнить начало этого конфликта в феврале прошлого года, то США и Германия не думали, что у украинцев есть шанс. Они говорили, что нет смысла посылать помощь, поскольку страна рухнет и сдастся за несколько дней. Так что на самом деле единство возникло не из какого-то стратегического понимания или стратегической позиции. И каждое решение, которое принимал ЕС, было мучительным, например, о том, отправлять танки или нет. Поэтому во втором году, в который вступает война, я думаю, будет больше того же самого.

Гробе: В своем последнем исследовании вы сетуете на отсутствие стратегического мышления, когда речь идет о политике ЕС. Как вы думаете, чего именно не хватает и как этого добиться?

Дюродье: Чего Евросоюзу не хватает ЕС, так это стратегии. Что ему действительно нужно для продвижения вперёд, так это способность привлекать на свою сторону общество. Мы видим, что в Украине безопасность обеспечивают простые люди, обычные мужчины и женщины, которые бросают свою прежнюю работу, которые готовы бороться за свою страну и защищать ее, потому что они видят в этом смысл, у них есть чувство привязанности к своей стране и вовлеченности в её дела. А Евросоюз известен тем, что не вдохновляет многих людей на восприятие себя в качестве европейцев. Мы ощущаем прежде всего свою национальность. Возможно, это пытается исправить брюссельская бюрократия, чтобы сделать нашу жизнь немного проще.

Не только война и землетрясение

Эта неделя произвела особенно много душераздирающих изображений. Но происходят и зрелищные события. Это например, венецианский карнавал, который показывает нам тысячелетнюю традицию костюмов и масок.

Сотни магазинов вдоль городских каналов продают такие сувениры, но мало кто обучен одному из старейших ремесел Венеции - древнему искусству папье-маше.

Художники, которые изготовляют эти причудливые украшения для лица и тела, известны как "маскерери". Они создают самые причудливые и фантастические творения вручную.

Один из них, Джорджио Галассо, познал древнюю карнавальную традицию полвека назад. Теперь он делится своими секретами. За 50 евро он учит посетителей создавать собственные маски.

Венецианец рассказывает им о волшебной атмосфере, о способах обретения новой личности, о стремлении к свободе - и это может быть самой могущественной силой из всех, что мы видим каждое мгновение в эти дни…"