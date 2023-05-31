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МВФ был удовлетворен выполнением Украиной условий для поддержки экономики и одобрил второй транш общей финансовой помощи стране в размере $900 млн.

Несмотря на практически ежедневные российские обстрелы и военное положение экономика Украины демонстрирует "заметную устойчивость".

После изучения выполнения Киевом условий по программе расширенного финансирования (общий размер — 15,6 млрд долларов) Международный валютный фонд одобрил выделение второго транша кредита в размере 900 млн долларов и повысили оценку экономического роста страны.

Гэвин Грей, руководитель миссии МВФ в Украине:

— В рамках данного обзора мы повысили прогноз роста ВВП в 2023 году до диапазона от плюс 1 до плюс 3%. Инфляция замедляется, а обменный курс в последние месяцы был стабильным. В то же время, прогноз остается подверженным исключительно высоким рискам в связи с продолжением войны.

Президент Владимир Путин, комментирую атаку беспилотников на Москву, обвинил Украину в террористической деятельности и попытках запугать россиян.

Киев свою причастность отрицает, но не скрывает удовлетворения от произошедшего.

Как известно, киевский режим выбрал другой путь: путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности Владимир Путин президент России

В то же время в Харькове продолжаются попытки отремонтировать один из ядерных объектов.

Местный Физико-технический институт стал целью многократных российских обстрелов в прошлом году. Тем не менее сообщений об утечке радиации из небольшого экспериментального реактора не поступало.

Украинская ядерная инспекция заявила, что в прошлом году в результате обстрела были повреждены системы отопления, охлаждения и вентиляции объекта. Были разрушены электрическая подстанция и дизельные генераторы, в результате чего на некоторое время объект остался без электричества.

Что касается Запорожской АЭС, наблюдательный орган ООН по атомной энергии, МАГАТЭ, в настоящее время предупреждает, что ситуация там остается нестабильной и крайне опасной.