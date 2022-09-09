Импортозамещение по-бельгийски: энергия Солнца вместо газа

В Бельгии пытаются помочь людям, которые страдают от роста цен на электричество, и одновременно внедрять экологически чистые методы его производства. Такое удаётся в районе фламандского города Темсе, где люди арендуют у муниципалитета субсидированное жильё. Кооперативная компания Aster оборудовала большинство домохозяйств собственными солнечными панелями.

Генеральный менеджер Свен Ван Эльст уверен, что скоро всё участники этого начинания убедятся в преимуществах собственного производства энергии из возобновляемых источников:

Прежде всего, есть финансовая сторона дела. Когда светит солнце, наши социальные арендаторы сами генерируют электричество, потребляют его и даже отправляют излишки в национальную энергосистему. За это фламандское правительство делает им скидки, когда вычисляет размер их счетов за коммунальные услуги. Тарифы на производство собственной энергии всегда будут ниже социальных тарифов и тем более коммерческих тарифов. А с другой стороны, мы уменьшаем вредное воздействие на окружающую среду, когда используем зелёные технологии и солнечную энергию. Все люди выиграют от этого.

С помощью Европейского инвестиционного банка компания Aster планирует обеспечить до 50 тыс единиц жилья во Фландрии собственными преобразователями энергии, которую излучает наше светило. А по всей Бельгии более 150 млн евро будет потрачено на 400 тыс солнечных панелей для социальных арендаторов, как в Темсе. Учитывая, что война в Украине усилила в Евросоюзе нехватку газа и электричества, подобные проекты, по мнению генеральный менеджера, нужны сейчас как никогда:

Мы определённо находимся в энергетическом кризисе, и людям страшно. Они не знают, будет ли у них достаточно денег на отопление этой зимой. Они не знают, смогут ли они себе позволить включать яркий свет, когда их дети будут выполнять домашнее задание. Мы, как сектор социального жилья, должны что-то с этим сделать.

Многие социальные арендаторы в этом жилого комплексе с трудом сводили концы с концами даже до нынешнего подорожания. Один из них говорят, что установленные на крыше его дома солнечные панели стали для его семьи существенным подспорьем в отплате счетов за электричество:

В новостях много слышно о росте цен на энергию, и мы всерьёз об этом беспокоимся. Но я думаю, что солнечные батареи определённо помогут.

Корреспондент Euronews Кристофер Питчерс встретился с бельгийским экспертом по энергетике. Адель Эль Гаммаль следит за тем, как Евросоюз отказывается от нефти, газа и угля, переходит на энергию солнца, ветра и воды, и как война в Украине влияет на этот процесс.

Euronews: Бельгия и другие страны Евросоюза движутся в сторону возобновляемых источников энергии. Мы наблюдаем это по всему континенту. Но достаточно ли быстро это происходит?

Эль Гаммаль: За последний год мы сократили инвестиции в инфраструктуру, которая добывает и использует ископаемое топливо, что очень хорошо на переходный период. Но с другой стороны, мы не инвестировали до уровня, который достаточно ускорит переключение на возобновляемые источники энергии. Становится всё более необходимым найти замену природному газу, если мы больше не будем получать его из России, рядом различных источников энергии, прежде всего возобновляемых. Идёт настоящая гонка по ускорению разработки целого ряда чистых источников энергии.

Euronews: Как война в Украине влияет на это ускорение или, может быть, наоборот на замедление?

Эль Гаммаль: С одной стороны, она сильно способствует ускорению разработки всех этих возобновляемых источников энергии. Но мы не можем в одночасье заменить на них 155 млрд кубометров газа, которые мы импортировали из России. Мы пытаемся также диверсифицировать поставки ископаемого топлива, в частности газа. А это значит, что нам необходимо реинвестировать в топливную инфраструктуру.

Euronews: Еврокомиссия и страны-члены инвестировали много денег через Фонд восстановления после пандемии или, по меньшей мере, собирались инвестировать большие деньги. Будет ли этого достаточно, или из-за войны в Украине нам придется вкладывать больше денег в стремление к более зелёному будущему?

Эль Гаммаль: Мы не можем вернуться в ближайшее время к условиям, скажем, годичной или двухлетней давности. Это первое. А второе, остаётся кризис, о котором мы в последнее время ведём всё меньше дискуссий, а это, конечно, климатический кризис. Евросоюз рекомендовал снизить спрос на газ на 15% в течение следующих шести месяцев, но все другие виды использования энергии останутся на прежнем уровне. В итоге сокращение выбросов углекислого газа будет представлять лишь менее половины того, что мы обязуемся делать, если мы серьезно относимся к выполнению Парижского соглашения к 2050 году.