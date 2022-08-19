В Венгрии дефицит солнечных панелей и дров

Цены на установку солнечных панелей в Венгрии взлетели этим летом больше чем на 40%, но и за такие деньги их не достать: готовясь к непредсказуемой зиме, многие жители страны решили перевести свои дома на солнечную энергетику. Это дороже, чем обычные системы, но из-за скачка цен на энергоносители панели окупятся вдвое быстрее, чем газ или уголь.

"Мы безумно рады, что успели заказать установку вовремя. Сегодня это уже невозможно, нет ни запчастей, ни свободных специалистов — все заняты".

Но те, кто сейчас едва может оплатить счёт за электричество, не может позволить себе обшить дом солнечными панелями. Выход для таких семей — обычная печка. Их производители тоже чувствуют себя востребованными ка никогда.

Но у этого решения есть проблема — дрова. Для Центральной Европы Венгрия весьма богата лесами, но в магазинах дрова уже почти кончились. И некоторые уже сейчас прибегают к воровству.

Юдит Сегё, эколог:

"Кто-то не может себе позволить "нормальные" дрова, а кто-то престо не может их найти, в магазинах запасы на исходе. Таким образом, сильно растёт шанс того, что в печах будут сжигать материалы, не предназначенные для этого, или вовсе нелегальные, которые при сгорании выделают токсичные вещества, в том числе такие, которые во время мировой войны использовались как химическое оружие".

Венгерские эксперты призывают сосредоточиться прежде всего не на источниках тепла, а на том, как тщательно изолировать свой дом, чтобы энергия не расходовалась попусту.