В ЕС обдумывают антикризисные меры в сфере энергетики

В европейских странах в сфере энергетики грядут большие перемены. На фоне развязанной Кремлем войны в Украине и введенных антироссийских санкций, Европа готовится к зиме без российского газа.В Брюсселе заявили, что Европа заполнила газохранилища более чем на 80% и озвучили антикризисные меры.

Шонна Мюррей, Euronews: "Страны-члены ЕС обдумывают выдвинутые Европейской комиссией предложения, направленные на борьбу с продолжающимся энергетическим кризисом. Одна из инициатив - установить потолок цен на российский газ, что не лишено рисков, хотя мы слышали, что за последние несколько месяцев ЕС сократил зависимость от российского газа с 40% до 9%.

Предусматривается и ограничение доходов электроэнергетических компаний, производящих электроэнергию из низкозатратных источников. Речь идет о возобновляемых источниках энергии и ядерной энергетики. Еврокомиссия так же выступила за обязательное сокращение потребления энергии, которую каждая страна ЕС вырабатывает самостоятельно.

Ответ от министров энергетики, которые соберутся на экстренное заседание в Брюсселе, мы услышим уже в пятницу девятого сентября".