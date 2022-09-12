Вам макароны с газом или без газа?

Как варить макароны — если где-то точно знают, так это в Италии. Но и там в последние недели развернулись дискуссии по этому вопросу. Из-за огромных счетов за газ и электричество многие предлагают выключать под кастрюлей огонь, как только вода вскипит.

Васфи Месиха, шеф-повар:

"Да, в принципе паста может готовиться сама по себе. Если вода закипела, то есть достигла температуры 100 градусов, можно выключить плиту, и паста продолжит готовиться. Но получится, конечно же, плохо".

Но с другой стороны, если готовить макароны без огня, можно сэкономить до половины газа. Владельцы ресторанов изыскивают все возможности не повышать цены на свои блюда, но это почти невозможно. Счета за электричество в Италии, из-за особенностей энергетики, зависят от цен на газ напрямую. Многим обедать вне дома может стать не по карману.

Марко Амеццони, хозяин ресторана:

"Раньше я платил 350-400 евро в месяц: это, конечно, тоже немало. Летом из-за кондиционера, может быть, по 500. А в этом году за один только июль — 1407 евро".

Итальянское правительство уже ввело в действие несколько многомиллиардных пакетов помощи и компенсаций, но цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, по прогнозам, будут только расти.