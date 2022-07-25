'No glass without gas' - "Нет стекла без газа", - заявила европейская стекольная промышленность в ответ на предложение Брюсселя сократить потребление природного газа по ЕС на 15% к марту следующего года. Индустрии, в которой занято более 200 тыс человек, газ необходим для варки стекла, а в её продукции нуждаются пищевая, фармацевтическая, автомобильная и многие другие отрасли. Генеральный секретарь организации glassforeurope Бертран Казес предупреждает, что без газа и стекла люди лишаться привычных товаров:

"Мы не должны останавливать индустрию в целом и наше конкретное производство, даже если возникнут перебои с газом. Иначе мы нанесём долговременный ущерб производственным мощностям и тогда фактически уничтожим стекольную промышленность. Нужно этого избежать. Нам нужна стекольная промышленность, чтобы и дальше изготовлять тару для продуктов питания и напитков, вставлять в зданиях окна. Нам нужны изделия из стекла, чтобы экономить энергию и переходить на её возобновляемые источники с помощью фотоэлементов и ветряков".

От солнечных батарей до мобильных телефонов - стекло необходимо для всех современных устройств, генерирующих или потребляющих электричество.В ЕС изучается возможность использования и другие источников, такие как водород, но это займет время, как и дополнительные испытания. Но производство стекла останется энергоемкой отраслью, для которой требуется большое количества тепла.

«Это один из самых высокотемпературных процессов, - признаёт Бертран Казес. - Разумеется, чтобы достичь этих температур, нужна энергия для нагрева печей, а в наши дни это в основном природный газ, который нам велят экономить, чтобы выбрасывать меньше CO2".

Внимательно изучает предложение Еврокомиссии и химическая промышленность ЕС, которая также сильно зависит от природного газа. Это относится и к фармацевтическому производству. Его руководство предупреждает о пагубных последствиях «нормирования энергии».

Настороженно относятся к призывам экономить газ целые страны ЕС – Испания, Португалия, Греция. Но весь Союз стремится преодолеть зависимость от российских энергоносителей, особенно когда идёт война в Украине. Министры энергетики Евросоюза обсудят эти предложения, предостережения и соображения во вторник в Брюсселе.