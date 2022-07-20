Российский газ - политическое оружие Кремля?

Во время поездки в Иран президент России Владимир Путин заявил, что Запад сам виноват в сокращении потока российского газа в Европу, и предупредил, что это еще не предел.

Выступая перед журналистами в Тегеране, российский лидер пригрозил, что объем газа, поступаемого через "Северный поток" в Германию, сократится с 60 до 30 млн кубометров в день, если турбина не будет срочно заменена. Это около одной пятой его мощности.

Путин добавил, что Россия может запустить недавно завершенный газопровод "Северный поток - 2", который так и не вступил в эксплуатацию, но он будет использован только в половину своей проектной мощности.

После вторжения России в Украину в феврале Европейский Союз ввел запреты на импорт российского угля и большей части нефти. Новые правила вступят в силу в конце этого года, но не затрагивают природный газ, от которого сильно зависит работа заводов, энергетического сектора и отопление жилых домов в странах блока.

Почему "Газпром" сократил поставки?

На прошлой неделе "Газпром" сократил поставки по трубопроводу "Северный поток" до 40%, сославшись на проблемы с ремонтом турбин для компрессорной станции "Портовая".

Ранее сообщалось, что Канада не может вернуть турбину, направленную компанией Siemens на ремонт, из-за антироссийских санкций. Позднее Канада и Германия заключили соглашение о возврате турбины, но Владимир Путин заявил во вторник, что "Газпром" до сих пор не получил соответствующих документов.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что оборудование для компрессорной станции было отправлено в Германию с ремонтного завода в Канаде и должно ориентировочно прибыть в Россию 24 июля.

В Siemens ответили, что в обычных условиях техническое обслуживание турбин является рутинной операцией. "Если политическая воля и режим санкций позволят, мы продолжим обслуживать турбины в соответствии с нашими обычными высокими стандартами качества, если нас об этом попросят. В подобных случаях наша цель - доставить турбины на место как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Российский лидер также подчеркнул, что в конце июля "Газпром" должен остановить еще одну турбину в связи с ремонтом, и, если Канада не вернет турбину в срок, поток газа сократится еще больше. Вторая причина сокращения поставок газа, по его словам, - действия Украины, которая перекрыла ветку транзитного газопровода, идущую через территорию, контролируемую прокремлевскими сепаратистами.

Политическое решение?

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала доводы Москвы, заявив, что существуют "альтернативные турбины, которые могли бы подойти" для нормального функционирования трубопровода.

"Нет никаких предлогов для отказа от поставок газа", - заявила она.

"Эта запасная турбина должна была быть использована в сентябре, поэтому, по нашей информации, это предлог, и мы делаем все, чтобы устранить этот предлог", - сказала пресс-секретарь Министерства экономики и климата Германии в среду.

По данным, предоставленным немецким сетевым оператором Gascade, в четверг ожидается возобновление поставок газа в пункте прибытия трубопровода в Лубмине, на севере Германии. Правда, по данным оператора, они составят лишь 40% от прежнего уровня.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что прежние планы накопить газ в хранилищах сорваны сокращением поставок "Газпрома" и рекомендовала всем 27 странам ЕС начать урезать потребление уже сейчас, чтобы избежать веерных отключений отопления зимой.

"Евросоюз столкнулся с риском дальнейшего сокращения поставок российского газа в результате действий Кремля, сделавшего газ оружием в этой войне. Почти половина стран-членов ЕС уже недополучает газ из России", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Из-за чего возникла проблема с российским газом?

Российский газ составляет около 40% от европейского импорта.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2", соединяющего Россию и Германию, из-за признания Москвой сепаратистских территорий на востоке Украины.

После вторжения России в Украину, президент США Джо Байден запретил импорт российских углеводородов. В то же время Великобритания объявила о прекращении импорта российских источников энергии к концу 2022 года. ЕС заявил, что намеревается сократить закупки российских углеводородов на две трети в этом году.

23 марта Владимир Путин запретил ЕС оплачивать российский газ в долларах или евро. Он объявил, что потребители российского газа из "недружественных" стран - особенно из Европы - должны открыть рублевые счета в российских банках для оплаты счетов.

В апреле "Газпром" приостановил все поставки в Болгарию и Польшу, заявив, что ему не заплатили в рублях. Затем Россия перекрыла газ Финляндии, которая отказалась платить в рублях и запросила членство в НАТО, а также Нидерландам и Дании.

30 мая лидеры 27 стран ЕС достигли соглашения о сокращении импорта российской нефти примерно на 90% к концу года, но отложили введение газового эмбарго. США и ЕС ведут переговоры об альтернативе российскому газу. Так, Вашингтон намерен поставить в Европу дополнительно 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в этом году.