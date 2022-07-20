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Новости Европы

Еврокомиссия представила план на случай отключения российского газа

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 Aida Sanchez Alonso
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и её заместитель Франс Тиммерманс
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и её заместитель Франс Тиммерманс   -   Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo

В ответ на угрозы Москвы прекратить поставки в Евросоюз природного газа, Брюссель разработал к следующему отопительному сезону план чрезвычайных действий под лозунгом "Экономия газа для безопасной зимы". Его представила в среду председатель Европейской комиссии:

«Россия  шантажирует нас, Россия использует энергию как оружие, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Поэтому в любом случае, будь то частичное, широкомасштабное или полное прекращение поставок российского газа, Европа должна быть готова».

На первом этапе нужно будет больше экономить на добровольной основе. Странам-членам ЕС предложено сократить потребления газа на 15%, начиная с 1 августа и в течение 8 месяцев. В случае, если Россия решит полностью закрыть кран, Еврокомиссия сможет объявить «Союзную тревогу», что сделает выполнение поставленных ею целей обязательным. А пока её исполнительный вице-председатель попросил ограничить использование отопление и охлаждение воздуха в общественных помещениях и жилых домах. 

«Нужно ли нам, чтобы свет в пустых офисных зданиях или витринах магазинов был включён всю ночь? Должны ли мы устанавливать кондиционер на 20 градусов, - вопрошал Франс Тиммерманс. - Конечно, это может немного уменьшить наш комфорт, но значительно уменьшить наше потребление».

Но труднее будет экономить, например, химической и металлургической промышленности, которые используют много газа в технологическом процессе. Таким предприятиям по всему Союзу, следуя принципу пропорциональности, Еврокомиссия рекомендует сократить производство. Евродепутат-социалист из Испании призывать выплачить пострадавшим в результате отраслям компенсацию:

«Сначала мы должны определить предприятия, которые можно остановить, и вычислить, сколько энергии на этом можно сэкономить, - сказал Николас Гонсалес Касарес. -  Может случиться, что при нынешних высоких затратах некоторые компании сочтут целесообразным сократить производство, и в этом им поможет предлагаемая нами компенсации. Тогда высвободится энергия для других компаний, которые в ней больше нуждаются. Я думаю, что каждый должен внести свой вклад в эти усилия. Мы не можем проявлять солидарность между странами-членами, если некоторые отрасли национальной экономики борются друг с другом за эту энергию».

Солидарность является ключевым элементом плана, поскольку некоторые государства Евросоюза меньше зависят от российского газа, а другие более уязвимы в случае его отключения. По оценкам Брюсселя, если это прозойдёт, то союзный ВВП упадет на 1,5%. Фон дер Ляйен сообщила, что газохранилища в странах-членах сейчас заполнены на 62%, а поток российского газа в ЕС сократился за год на две трети.

В качестве временной меры Еврокомиссия разрешает эксплуатировать атомные, мазутные и угольные электростанции, хотя приоритетом должно быть переключение на возобновляемые источники в интересах борьбы с изменением климата.