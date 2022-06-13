Пивоварам Бельгии не хватает бутылок из России и ячменя из Украины

В Бельгии не так много потребляют бочкового пива. Знатоки предпочитают наливать правильно охлажденный напиток в соответствующий сорту бокал – из бутылок. А их стало нехватать. Пустая стеклотара раньше поступала из России. А теперь такие компаний, Huyghe Brewery во Фландрии разливает своё пиво в оставшиеся бутылки. Они стали универсальными.

«Вот бутылка типа "апо" 0,33 литра, - говорит генеральный директор Ален де Лае. - Я знаю, что другие пивовары работают с бутылкой типа "штайни" такой же ёмкости, но они тоже кончаются. Для нас это действительно большая проблема, потому что мы экспортируем 87%. Эти бутылки к нам не вернутся».

«На данный момент эта пивоварня со штатом 110 человек производит 250 тысяч гектолитров пива в год (1 литр = 100 литров), - передаёт корреспондент Euronews Педру Сакадуру. - Но есть опасения, что продажи упадут на 20%, если кризис продлится всё лето».

Производство стеклянной посуды в самой Бельгии стало очень дорогим из-за роста стоимости энергии. Многие пивные заводы пытались переходить на металлические банки, но натолкнулись на глобальную нехватку алюминия, производство которого ещё более электрозатратно. Представитель европейской пивоваренной отрасли говорит, что от сочетания этих неблагоприятных факторов больше других страдают малые заводы, а также небольшие пивные заведения.

«Это определенно влияет на некоторых пивоваров больше, чем на других – сказал Саймон Спиллейн. – Оказалось важным очень иметь набор разных бутылок и их достаточное количество. Для этого нужно хорошо сотрудничать с поставщиками и партнёрами по всей логистической цепочке, причём в разных странах. Нужно подключаться к системе утилизации стелклотары, её многоразового использования. Легче выживают компании, наладившие экспорт за пределы Европы. Но возникшие в ходе нынешнего кризиса нехватки сырья, оборудования, комплектующих окажет влияние на потребительские цены. Кроме того, производство некоторых продуктов может быть остановлено».

Перебои с поставками ячменя и другого зерна из Украины нанёсли удар по европейским производителям слабоалкогольных напитков. Более 2 миллионов человек работают в этой промышленности по всей цепочке – он заготовки сырья до продажи пива в барах, пабах, брассери, гаштетах.