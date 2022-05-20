Турция и Венгрия Западу не подыгрывают

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Война России в Украине создала небывалое западное единство в Европейском Союзе и НАТО. Но две страны ему не подыгрывают, ставя на первое место мелкие национальные интересы: это Венгрия и Турция. Их сильные лидеры Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган показывают средний палец усилиям Европы противостоять Владимиру Путину.

Орбан продолжает блокировать эмбарго ЕС на российскую нефть, что неудивительно. Больше ошеломляет то, что Эрдоган застопорил заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, обвинив их в том, что они укрывают курдских активистов:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

«Расширение НАТО имеет для нас смысл, если оно проводится взвешенно, пропорционально и с уважением нашей чувствительности. По меньшей мере непоследовательно оказывать всевозможную поддержку террористическим организациям ПКК и ИПГ и просить нас о поддержке заявок на чьё-то членство в НАТО."

Неясно, будет ли Эрдоган настаивать на своём или его можно будет ублажить, что, вероятно, обойдётся недешево.

В штаб-квартире НАТО преобладает определенный оптимизм.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг:

«Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны стоять вместе, и мы все согласны с тем, что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться».

Общая безопасность была не единственным поводом для беспокойства в Брюсселе на этой неделе. Украина остро нуждается в финансовой помощи, о чем главные политики ЕС хорошо знают.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы предлагаем для Украины дополнить значительную краткосрочную помощь, предоставленную до сих пор, новой исключительной макрофинансовой поддержкой Украине в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году».

Эксперты говорят, что это будет лишь капля в море. Но перекачка в Украину денег на помощь государству и военные расходы такими темпами не может осуществляться вечно.

Европе угрожает стагфляция

В экономике Европы уже наблюдаются признаки напряженности, поскольку последствия войны в сочетании с глобальным ужесточением кредитной политики для борьбы с инфляцией и замедлением экономического роста в Китае могут стать опасной смесью.

Ко мне присоединяется Джейкоб Кьеркегард, старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона в Вашингтоне и Германского фонда Маршалла.

Гробе: Позвольте мне перейти прямо к делу. Сейчас мы наблюдаем сильную инфляцию в Европе и Северной Америке, сопровождаемую вялым ростом. Есть ли риск длительного периода стагфляции, если война продолжится?

Кьеркегард: Да, я думаю, что есть именно такой риск. У нас быстро растет инфляция благодаря этому сочетанию растущих из-за войны цен на энергию и на продукты питания, а также на другие товары. Мы имеем дело с ситуацией, когда инфляция быстро растёт и выходит за пределы досягаемости центрального банка. Даже если он повысит процентную ставку, это не снизит мировые цены на нефть и не улучшит цепочки поставок из Китая. Но если центробанк это сделает, это снизит общий экономический рост, создав риск стагнации при по-прежнему высоких ценах. Такова, к сожалению, ситуация сегодня.

Гробе: Больше всего людей беспокоит рост потребительских цен. Есть ли у правительств и центральных банков адекватные инструменты для борьбы с этим?

Кьеркегард: Европейскому центральному банку и другим банкам очень трудно обуздать ту инфляцию, которая наблюдается в Европе, потому что, опять же, она обусловлена ​​мировыми ценами на сырьевые товары и глобальными цепочками поставок. Это не то, что с чем центробанки действительно могут справиться. Но у правительств есть возможность продолжать стимулирование роста. Они могут больше инвестировать в климат. Они, очевидно, могут, как мы видим во многих странах, больше инвестировать в оборону. Но делая это, они как бы подливают масла в огонь, потому если создавать в экономике дополнительный спрос, это, в конечном итоге, потенциально приведёт к увеличению инфляции.

Гробе: И наконец: восстановление Украины. Расходы на это оцениваются в больше, чем 600 миллиардов евро, и мы понятия не имеем, когда закончится война. Кто будет оплачивать этот счёт?

Кьеркегард: Думаю, нет сомнения в том, что оплачивать очень значительную часть этого счёта будет Евросоюз. Также возможно, что для этой цели будут использованы замороженные валютные резервы России в рамках широкой мирной сделки. Но для того, чтобы ЕС сыграл ведущую роль в восстановлении Украины, ему потребуются новые источники финансирования. И это, на мой взгляд, и по предложению Европейской комиссии, будет означать необходимость пойти на дополнительные общеевропейские заимствования или на выпуск облигаций, подобно тому, что мы видели во время пандемии.

Украинский гимн матери и родине

Сменим сцену.

Калушский оркестр вернулся домой! Украинская группа триумфально выиграла песенный конкурс «Евровидение» в минувшие выходные, подарив соотечественникам краткий миг радости и гордости.

Во Львове музыканты запустили инициативу #MomsOfUkraine, подписавшись именами своих матерей на большом стенде. Солист Игорь Псюк первоначально назвал победившую на "Евровидении" песню «Stefania» в честь своей мамы.

Но после начала российского вторжения песня стала гимном Родине. Её слова обещают: «Я всегда найду дорогу домой, даже если все дороги будут разрушены».

Украина теперь должна стать хозяйкой конкурса в следующем году".