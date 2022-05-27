Польша и Румыния пытаются уговорить Турцию

Убедить Турцию снять вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО надеются дипломаты из Польши и Румынии: главы внешнеполитических ведомств прибыли в Стамбул.

В Анкаре приветствуют усилия союзников, но дают понять, что ожидают действий от Стокгольма и Хельсинки, а не от третьих стран.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:

"Нужно быть честными: такой подход, как "мы когда-нибудь сможем убедить Турцию, потому что мы друзья и союзники", просто не работает. Финляндия и Швеция должны предпринять конкретные шаги. Мы не требуем ничего невыполнимого: эти страны должны прекратить поддерживать терроризм".

Турция требует письменных гарантий того, что Швеция и Финляндия отказываются от поддержки курдских группировок, которые Анкара считает террористическими. Кроме того, турецкая сторона требует отмены санкций, введённых скандинавскими странами в ответ на турецкие операции против курдов на севере Сирии.

Несколько дней назад дипломаты трёх стран обсуждали вопрос на личной встрече, но существенного прогресса не добились.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Швеция и Финляндия не смогут примкнуть к Альянсу, не выполнив требования Турции. Если этого не произойдёт до 28 июня — саммита НАТО — процесс вступления сильно замедлится.