НАТО обеспечивает Украине самооборону

"О положении Союза": Французы не дали власти ультраправым. Венгерский "миротворец". Любой американский президент будет ездить в Европу. Тыквенное изваяние

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Программу ведет из Брюсселя Штефан Гробе: "Ну и неделя была в Европе! Плохой была неделя для националистических и популистских сил. Вопреки опасениями, французы не допустили ультраправых к власти во втором туре всеобщих выборов.

То же самое на союзном уровне: растущее число радикальных фракций размывает влияние популистов в Европейском парламенте.

А самопровозглашенный миротворец и националист премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своем горьком опыте выяснил, какое влияние он имеет в реальном мире: нулевое!

Всего через несколько дней после вступления в новую роль ротационного председателя Совета ЕС Орбан отправился в Москву и Пекин с тем, что он напыщенно назвал «мирной миссией», то есть положить конец войне в Украине.

Орбан в изоляции

Он не только вернулся с пустыми руками, но и подвергся острой критике со стороны остальных стран ЕС.

Вот премьер-министр Польши Дональд Туск, который вступит в должность председателя ЕС в январе:

Никто не имеет права без Украины или от имени Украины решать вопрос о будущем мире и его форме. Никто не имеет права говорить от имени Польши или всего Евросоюза без полного согласования с Украиной и со всеми нами по поводу возможных переговоров с Москвой. Я буду лично и внимательно следить за этим из Евросоюза.

Некоторые страны-члены ЕС настолько недовольны Будапештом, что теперь даже хотят сократить срок председательства Венгрии.

Похоже, это ни к чему не приведет, но на первые заседания Совета под председательством Венгрии не явились министры, послав вместо себя чиновников рангом пониже.

Венгрия еще больше почувствовала свою изоляцию на саммите НАТО в Вашингтоне, где президент США Джо Байден сказал следующее о друге Орбана:

Путин хочет не меньше, чем полного подчинения Украины, чтобы покончить с украинской демократией, уничтожить Украину и украинскую культуру, стереть Украину с лица земли. И мы знаем, что Путин не остановится на Украине. Но не заблуждайтесь: Украина может остановить и остановит Путина.

Встреча в верхах в Вашингтоне был призвана представить единый фронт и показать, что на 75-й год своего существования альянс силен, как никогда. Но это было омрачено серией кризисов, в которых вопрос о пригодности президента Байдена к должности в 81 год был, вероятно, наименьшей из проблем.

Итак, что же ждет НАТО в будущем?

Ко мне присоединяется Иан Лессер, исполнительный директор брюссельского офиса Германского фонда Маршалла.

Гробе: Итак, президент Байден назвал альянс наиболее сплоченным, чем когда-либо прежде. Но за кулисами настроение было довольно мрачное. Каковы наиболее важные задачи для НАТО в будущем?

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Лессер: Важнее всего то, что хотя это 75-летие и носит в каком-то смысле праздничный характер, в Европе идет война. Россия ведет себя все более опасно. С Китаем складываются отношения соперничества. Прежде всего задача заключается в сдерживании России и защите от нее, а также в предоставлении Украине того, что ей необходимо для самообороны.

Любой президент США будет союзником ЕС

Гробе: НАТО пытается сделать себе прививку от неурядиц и кризисов, которые может спровоцировать Дональд Трамп в случае своего возвращения в Белый дом. НАТО хочет получить "антитрамповский" иммунитет. Может ли это действительно сработать?

Лессер: У НАТО есть некоторый опыт в этом вопросе. Конечно, мы не знаем, что в итоге будет в Вашингтоне. Но даже если будет переизбран Байден или главой американской администрацией будет кто-то другой, президент будет летать в Европу и просить её тратить больше и делать больше для обороны. Конечно, НАТО и так кое-что из этого делает. Но вызовы и требования очень велики. Это будет очень острый вопрос, если будет снова избран Трамп. Тогда у Америки усилится желание поставить Европу в более стабильную позицию в этом отношении.

Гробе: Есть Трамп, но есть и подъем в Европе ультраправых сил, недружественных НАТО. Насколько серьезна эта проблема для альянса?

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Лессер: Не только ультраправые, но в некоторых случаях и левые партии не всегда одобряют трансатлантические отношения. Это тоже создает проблемы. Это может стать проблемой с точки зрения политики в отношении России, поддержки Украины, расходов на оборону. Многие партии, стремящиеся к власти в Европе, хотят тратить деньги на другие вещи, на социальные программы, в то время как оборона требует больших расходов. Это требование, вероятно, будет сохраняться в течение многих лет. Так что такое давление политического характера ощущается по обе стороны Атлантики.

Гробе: Наконец-то, у НАТО появился новый генеральный секретарь. Подходит ли Марк Рютте, чтобы "рулить" альянсом в штормах?

Лессер: Все, что делается в НАТО, от самого маленького до самого большого, делается на основе консенсуса. Есть несколько вещей более важных, чем выбор генсека в очень трудные времена. Поэтому тот факт, что Марк Рютте был выбран с большой поддержкой и не вызвал больших споров, кое-что говорит о том, куда альянс хочет идти, и о степени доверия к нему как к руководителю. Но я думаю, что это, наверное, правильно.

Тыквенное изваяние

Прежде чем закончить, давайте посмотрим, что нового в мире искусства.

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Я люблю живопись – чем больше полотно, тем лучше…

Вот итальянский художник, творящий по земле, Дарио Гамбарин со своей последней работой на посевном поле недалеко от Вероны. Используя только плуг и трактор, он изобразил Эйфелеву башню в честь предстоящей Олимпиады. По его словам, это вклад в дело мира в надежде, что спорт объединит людей на всей планете.

В лондонском Кенсингтонском саду можно увидеть тыкву размером с мамонта. Это впечатляющее зрелище. Бронзовую скульптуру овоща создала японская художница Яёй Кусама для программы паблик-арта Серпентинской галереи.

Отношения Кусамы с тыквами уходят корнями в ее детство, когда ее дом был окружен бахчевыми культурами. Она восхищается тыквами за их выносливость, причудливые формы и вкус".