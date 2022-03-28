Брюссель координирует помощь украинским беженцам

Министры юстиции и внутренних дел Евросоюза встретились в Брюсселе для решения множества вопросов, связанных с прибытием с Украины миллионов беженцев. В первую очередь их нужно обеспечить жильём, одеждой, дать медицинскую помощь, а затем распределять по разным странам. Также необходимо защищать людей, которые уязвимы, плохо ориентируются на новом месте, не видят опасностей от других и могут попасть в современное рабство. Многие из них - это девушки без сопровождения родных.

«Мы получаем всё больше сообщений от организаций ООН на местах, особенно в государствах-членах ЕС — они видят подозрительные автомобили, подъезжающие, чтобы забрать женщин и детей, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханнсон. - Поэтому мы привели в действие имеющуюся у нас координационную сеть по борьбе с торговлей людьми."

На данный момент Украину покинули почти 4 миллиона человек. Большинство - около 2,2 миллиона приехали в Польшу, за которой следуют Румыния, Молдавия, Венгрия и Словакия.

В понедельник обсуждались также финансовые проблемы. Евросоюз решает, какую денежную поддержку оказать странам, на которые пришлось основное бремя кризиса.

Приведена в действие Директива о временной защите беженцев, которая даёт украинцам право на продлённое пребывание в ЕС, доступ к трудоустройству и образованию. Эксперт по миграции благотворительной организации Oxfam считает, что нужно лучше учитывать индивидуальные потребности вновь прибывших:

«Также важно, чтобы параллельно страны ЕС сами расширяли свои возможности для приема, обеспечивали безопасность всем прибывшим, включая семьи и детей, давали им такие жильё, какое учитывает гендерные особенности каждого человека, - сказала Стефани Поуп. - Этим людям также требуются психосоциальная поддержка. Детям, оставшимся без взрослых, также потребуется доступ к опекунским сетям».

Некоторые страны уже приняли столько беженцев, сколько смогли. Брюссель создаёт общеевропейскую платформу для регистрации украинцев, которая позволит лучше координировать помощь им по всему Союзу.

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