Перед НАТО встали самые серьёзные задачи за десятилетия. В экстренном режиме круглосуточно работает штаб-квартира в Брюсселе. Министры обороны союзных стран обсудили в ней вопросы предоставления Украине оружия и другой поддержки, а также долгосрочные планы по размещению сил НАТО в Восточной Европе. Однако генеральный секретарь альянса отверг идею создания бесполётной зоны:

"Мы ответственны за то, чтобы это конфликт, эта война не вышла за пределы Украины, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы видим смерть и разрушение, видим человеческие страдания на Украине. Но это может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полномасштабную войну между НАТО и Россией".

Для министра обороны Украины, который поключился к коллегам удалённо, этого недостаточно. Алексей Резников заявил, что его стране нужно меньше бюрократии и больше военной помощи, включая противовоздушные и противоракетные средства.

Специалист по вопросам безопасности из Германского фонда Маршалла (США) называет НАТО чисто оборонительным союзом, и предостерегает его от поспешного расширения:

Я думаю, что мы движемся к эре постоянной нестабильности, - сказал Бруно Лете. - В ближайшие годы НАТО и Россия войдут в противостояние. Есть опасность драматических изменений географии Восточной Европы. Уже идёт война на Украине. Существует риск того, что Россия нападёт и на другие страны, такие как Молдавия. Беларусь больше не является нейтральной страной. Она де-факто используется для военных операций, что будет иметь большие последствия. Так что да, идет конфликт. В этих условиях в НАТО необходим консенсус о том, чтобы нужно оставаться в пределах своих границ и минимизировать риск ещё большего количества конфликтов".

Министры поручили военному командованию НАТО пересмотреть оборонную стратегию в связи с новой реальностью.

На следующей неделе в брюссельской штаб-квартире состоится ещё одна встреча на высоком уровне, на этот раз в присутствии президента США Джо Байдена.