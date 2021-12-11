Йенс Столтенберг: "Позиция НАТО в отношении Украины остается неизменной"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Заявление прозвучало в Брюсселе во время время пресс-конференции Столтенберга и канцлера ФРГ Олафа Шольца, после того как в НАТО сообщили об отсутствии намерений идти на компромисс с Россией по вопросу вступления Украины в альянс.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО: "Позиция НАТО в отношении с Украиной остается неизменной. Это основополагающий принцип, что каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь. Это закреплено во многих документах и соглашениях, которые также подписала Россия , включая то, в каких механизмах безопасности конкретное государство хочет участвовать".

Тем временем Россия предупредила об опасности нового ракетного кризиса в Европе. Замглавы МИД Серегей Рябков призвал страны Запада НАТО "не отмахиваться" от предложений России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ: "Нужно пока не поздно избежать ракетного кризиса в Европе. Появление на этих территориях средств средней и меньшей дальности недопустимо. Это прямой путь к разгону конфронтации".

В пятницу в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российский истребитель сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВМС США. После того, как иностранный военный борт развернулся от госграницы, Су-30 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя, как утверждается, проходил в строгом соответствии с международными правилами.