Еврокомиссия: надо тратить на оборону больше и лучше

Вторжение России в Украину заставляет Евросоюз принимать меры к тому, чтобы подобное не случилось и с ним. Брюссель хочет, чтобы другие столицы ЕС выделяли больше денег на оборону, а сам он помог бы инвестировать их более эффективно. В среду Еврокомиссия изложила свои предложения о том, как лучше координировать военные закупки и получить больше отдачи от затраченных средств.

«Мы должны покупать это вместе, как это мы делали с вакцинами, а теперь хотим сделать с газом, - сказал об оружии и спецтехнике Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель. - Мы предлагаем создать целевую группу по закупкам для обороны, которая помогала бы странам-членам удовлетворять общие и собственные потребностями в таких товарах. И мы также предлагаем финансовые стимулы для участия в этом государств».

За последние несколько лет значительно выросли военные бюджеты Москвы и Пекина. Брюссель признаёт, что это сделало его более уязвимым.

В укреплении оборонного потенциала Евросоюза допущено серьёзное отставание. Он хочет, чтобы в краткосрочной перспективе государства-члены пополнили и обновили свои арсеналы, очистили их от техники советских времён, укрепив в первую очередь системы противовоздушной и противоракетной обороны. Особое внимание уделается разработке и скорейшему введению в строй беспилотных летательных аппаратов, закупкам бронетехники, а также расширению возможностей космических сил и киберзащиты.

Такие планы чрезвычайны и беспрецедентны. Союзные договоры запрещают финансирование оборонных операций из бюджета ЕС. Поэтому для привлечения на военные расходы придётся изыскать другие средства, которые в Брюсселе называют "собственными ресурсами".

«У Еврокомиссии никогда не будет достаточно денег, чтобы заполнить разрыв между тем, сколько страны-члены тратят сейчас, и тем, сколько они должны будут тратить в ближайшие годы, - сказал военный аналитик из фирмы Rasmussen Global Фабрис Потье. - Но, возможно, дан толчёк разработке некоторых проектов по повышению боеготовности, которые в противном случае не были бы реализованы».

Брюссель также хочет повысить способность оборонной промышленности Евросоюза производить военную технику, особенно в авиационной и ракетной отраслях. Но все эти предложение ещё требуют одобрение всех государств-членов. Они могут и пожалеть денег на оборону, если почувствуют себя в большей безопасности. А это в свою очередь зависит от поведения России.