Война на Украине. 22-й день. Текстовая онлайн-трансляция

Война на Украине. 22-й день. Текстовая онлайн-трансляцияКомментарии
На Украине продолжаются боевые действия. В Мариуполе разрушено здание драмтеатра после обстрела. Под завалами могут быть люди.
Россия исключена из Совета Европы. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России.
Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Сборная Швейцарии по хоккею выступит вместо сборной России в Евротуре в ближайшие два года. Ранее совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD не намерены проводить в России новые клинические исследования своих препаратов.
В Киеве один человек погиб, трое получили травмы в результате падения обломков ракеты на жилой дом, сообщает ГСЧС Украины.
Немецкий производитель комплектующих для грузового транспорта SAF-Holland заявил о приостановке инвестиций в России в связи с военной спецоперацией на Украине, передает Bloomberg. Компания является одним из крупнейших производителей запчастей для грузового и коммерческого транспорта, прицепов, полуприцепов, автобусов. Она разрабатывает и поставляет системы подвески, оси, стыковочные и прицепные узлы.
Москва не ведет активный переговорный процесс с Вашингтоном, идут только точечные контакты по отдельно
возникающим проблемам, - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Канаде запрещено вещание телеканалов RT и RT France, которые финансируются Россией. В качестве причины названо несоответствие вещательным стандартам страны. В заявлении указывается, что регулятор обеспокоен программами иностранного телеканала, которые направлены на подрыв суверенитета другой страны, унижение канадцев определенной этнической принадлежности и подрыв демократических институтов в Канаде. В начале марта 2022 года регулятор предупреждал, что такое решение может быть принято в отношении этих двух российских телеканалов.
Министры иностранных дел "большой семерки" (G7) 17 марта проведут онлайн-переговоры, посвященные ситуации на Украине, сообщили в МИД Японии.