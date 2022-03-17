Война на Украине. 22-й день. Текстовая онлайн-трансляция

На Украине продолжаются боевые действия. В Мариуполе разрушено здание драмтеатра после обстрела. Под завалами могут быть люди.

Россия исключена из Совета Европы. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России.

Украина на переговорах с Россией добивается прекращения войны, гарантий безопасности и восстановления своей целостности, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Сборная Швейцарии по хоккею выступит вместо сборной России в Евротуре в ближайшие два года. Ранее совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD не намерены проводить в России новые клинические исследования своих препаратов.