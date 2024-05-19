Потепление вод может привести к тому, что ареал обитания этих прозрачных студенистых существ распространится на север, к полюсам.

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Изменение климата ставит под удар бесчисленное множество морских животных, но медузы могут только выиграть от потепления океанских вод.

В исследовании, проведенном учеными из немецкого Института Альфреда Вегенера (AWI), рассматривались восемь видов арктических медуз. С помощью компьютерных моделей они подвергли их воздействию повышения температуры воды, отступления морского льда и других изменений условий окружающей среды.

Ученые спрогнозировали, что ко второй половине века семь из восьми видов могут расширить ареал своего обитания в сторону полюса при таких условиях. Моделирование показало, что в частности медуза "львиная грива" - одна из самых крупных жалящих медуз - может почти втрое увеличить размеры своего нынешнего ареала обитания.

Только один вид, Sminthea arctica, столкнется с незначительным сокращением ареала обитания, поскольку ему придется отступить на большую глубину, чтобы найти свой оптимальный температурный диапазон.

"Эти результаты наглядно показывают, насколько сильно изменение климата может повлиять на экосистемы Северного Ледовитого океана", - говорит Дмитрий Пантюхин, докторант ARJEL (Arctic Jellies), младшей исследовательской группы, специализирующейся на арктических медузах в Институте Альфреда Вегенера, Центре полярных и морских исследований имени Гельмгольца (AWI).

"Прогнозируемое расширение ареала обитания медуз может оказать огромное, каскадное воздействие на всю пищевую сеть. Несмотря на свою важность в морской экосистеме, прозрачные студенистые организмы часто забываются в экологических исследованиях. Данное исследование закрывает важный пробел в наших знаниях", - считает он.

Lion's mane jellyfish could triple their habitat as oceans warm. Oleksandra Kharkova/Getty via Canva

Изменение климата может привести к тому, что в океане будут доминировать медузы

Исследователи утверждают, что в будущем медузы и другой студенистый зоопланктон могут стать одними из немногих организмов, которые выиграют от изменения климата.

Исследования подтвердили, что морские организмы, известные как книдарии, ктенофоры и пелагические туникаты, могут процветать не только при повышении температуры воды, но и при загрязнении питательными веществами или чрезмерном вылове рыбы.

В совокупности все эти факторы могут означать переход от разнообразной морской экосистемы, в которой доминирует рыба, к океану, полному медуз. Многие исследователи уже предупреждают о надвигающемся "желеобразовании" океана.

"Медузы играют важную роль в морской пищевой сети, - объясняет Пантюхин. - Сейчас, когда изменение климата увеличивает нагрузку на морские организмы, это может дать желатиновому зоопланктону преимущество перед его конкурентами при поиске пищи - такими, как рыба.

Это в свою очередь влияет на всю пищевую сеть и, в конечном счете, на саму рыбу: многие виды медуз питаются личинками и икрой рыб, что может замедлить или навредить восстановлению популяций рыб. Они и без того находятся под давлением - также часто интенсивно вылавливаются человеком".

Пантюхин добавляет, что всем, кто интересуется тем, как будет развиваться рыба - важный источник пищи для людей - в будущем, необходимо следить за медузами.