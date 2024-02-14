OceanXplorer: На борту судна, исследующего морские глубины

Современное экспедиционное судно миллиардера, оснащённое медиатехнологиями, совершает погружения, чтобы "исследовать океан и рассказывать о нём миру".

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OceanXplorer - современное экспедиционное судно длиной 87 метров, которое вмещает два глубоководных аппарата - один для учёных, другой для СМИ - и лаборатории, с освещением и камерами, как на съёмочной площадке.

Журналист Euronews впервые поднялся на его борт в декабре, во время климатического саммита ООН в Дубае. Корабль, пришвартованный в охраняемой зоне гавани, в течение несколько дней принимал таких уважаемых гостей, как Билл Гейтс и члены королевской семьи Иордании.

Это исследовательское "медиа-судно", которое использует самые передовые технологии, как сообщают в OceanX - некоммерческом подразделении фонда Dalio Philanthropies. Его основал известный американский миллиардер и благотворитель, глава крупнейшей инвестиционной компании Bridgewater Associates 74-летний Рэй Далио.

"Сочетание этих двух составляющих - наш секретный рецепт", - заявил журналистам Марк Далио, его сын и один из членов руководства OceanX.

Что такое OceanX?

Корреспондент Euronews был приглашён на экскурсию OceaneXplorer во время CОP 28 в Дубае в декабре 2023 года. Euronews Green

Название созвучно SpaceX - американской аэрокосмической компании Илона Маска.

Рэй Далио отказался от участия в космической гонке миллиардеров и решил выбрать иной путь. "Освоение океана кажется мне гораздо более интересным и важным, чем освоение космоса, - заявлял он в интервью Financial Times - Вы не увидите инопланетян в космосе, но вы увидите инопланетян под водой".

Необъятная вселенная и морские глубины с точки зрения науки вполне могут быть сопоставимы: по данным ООН, людьми исследовано и нанесено на карту только 5% океана.

Миссия OceanX заключается в том, чтобы "поддерживать учёных в исследовании океана и рассказывать о нём миру с помощью медиа".

OceanXplorer - бывшее норвежское нефтеразведочное судно Volstad Surveyor после двух лет реконструкции на голландской верфи. Courtesy of OceanX

Компания была основана в 2016 году, но морские корни Далио уходят далеко в прошлое. В 2011 году Рэй купил исследовательское судно Alucia и подводную лодку, которую позже использовала команда учёных для записи первых в истории кадров неуловимого гигантского кальмара в его естественной среде обитания.

Марк, который в то время работал помощником продюсера в National Geographic, предложил своему отцу идею создания мультимедийного агентства для освещения приключений Alucia. В 2015 году им выпала честь совершить первое глубоководное погружение на Большой Барьерный риф со знаменитым британским натуралистом Дэвидом Аттенборо.

Alucia Productions превратилась в OceanX Media. А само судно (которое в 2018 году было продано за 18 миллионов евро) заменили на OceanXplorer - бывшее норвежское нефтеразведочное судно, которое прошло масштабную реконструкцию после того, как его купил Далио. OceanX не говорит, сколько стоит его современное дизельное судно, но одна компания по строительству суперяхт оценивает его примерно в 186 миллионов евро, при этом эксплуатационные расходы составляют примерно десятую часть этой суммы в год.

"Это не роскошная яхта, - сказал журналистам в Дубае генеральный директор и глава научного отдела OceanX Винсент Пирибон. - Не иметь такого корабля для нашей страны [США] - национальный позор".

"Это не аттракцион для туристов". Для чего нужны подводные аппараты OceanX?

Подводные лодки производятся флоридской компанией Triton Submarines. Акриловый корпус толщиной 6,6 дюйма изготавливает немецкая фирма Heinz Fritz. Courtesy of OceanX

Наша экскурсия начинается в подводном ангаре OceanXplorer с осмотра двух подлодок в форме пузыря. Эти огромные шары из плексигласа могут погружать свои и экипажи на глубину 1 000 метров.

Одна из них оптимизирована для исследователей, оснащена модульным оборудованием, в том числе аппаратом, который подобно пылесосу, всасывает образцы с морского дна для обработки в бортовых лабораториях.

На другой субмарине установлен целый ряд камер, способных запечатлеть мельчайших морских обитателей, а также сделать широкоугольные снимки. Ещё она может вести трансляцию в режиме реального времени, передавая видеосигналы на поверхность с помощью световых лучей. В прошлом месяце морской биолог связался со Всемирным экономическим форумом в Давосе из океанских глубин у Сейшельских островов, где в настоящее время базируется OceanXplorer.

Марк Далио рассказывает журналистам об уникальном подходе OceanX к использованию ROV. Euronews Green

На работе компании в прошлом году сказалась трагедия подлодки "Титан" компании OceanGate, когда в результате взрыва погиб весь её экипаж. "Конечно, это привлекло внимание к отрасли, - говорит руководитель группы ROV компании OceanX Эндрю Крейг. - Но мы эксплуатируем их как научные машины, а не как прогулочные суда... Мы не туристический аттракцион. Мы - настоящее научно-исследовательское судно".

ROV (Remote Operated Vehicle) - это дистанционно управляемый подводный аппарат. Он может опускаться на 6 000 метров и исследовать совсем недоступные участки и места, например, гидротермальные источники и подводные вулканы.

Марк Далио объясняет, что наличие всех этих технологий на одном судне и делает OceanXplorer уникальным. В центре управления или "мозговом центре" перед креслами в геймерском стиле расположены десятки экранов, на которых в режиме реального времени транслируются кадры со всех движущихся частей корабля.

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Чем занимается научная команда OceanX?

Центр управления Ocean explorer или "мозговой центр". Экраны есть и в других помещениях судна, так что члены экипажа остаются на связи во время экспедиций. Courtesy of OceanX

Всё, что извлекается из глубины, доставляется на борт, в оборудованную лабораторию. Здесь есть 3D-сканер с субмиллиметровым разрешением, который может создать цифрового двойника рыбы, например, и сохранить его в онлайн-базе данных.

Большая часть работы команды исследователей связана с заполнением пробелов в наших знаниях. Они часто обнаруживают виды, данные о которых ещё не были публично задокументированы, и в этом случае учёные могут записать их эталонный геном - по сути, оцифровать ДНК.

Учёные OceanX работают с образцами кораллов. Courtesy of OceanX

Они также собирают экологические ДНК (эДНК) из воды, чтобы получить генетический отпечаток животного через клетки, которые оно оставляет в ней как след. При наличии достаточной информации можно даже определить, оплодотворена ли икра у рыбы, испытывает ли она стресс и прочее, а также получить сведения о том, как она приспосабливается к меняющимся условиям.

"Мы считаем, что судно и OceanX находятся на передовой линии, собирая все эти данные, чтобы лучше информировать научное сообщество и правительства об измененях, происходящих в морской среде", - утверждает Марк Далио.

Свет, камера, мотор!

Доктор Пирибон, бывший профессор нейронауки в Йельской школе медицины, сетует на то, что климатологи и морские биологи публикуют тысячи научных работ в год, но до общественности они не доходят.

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Как раз в этом и заключается задача OceanXplorer, который "помимо выполнения множества функций, работает как съёмочная площадка", - говорит Марк.

Режиссёр Джеймс Кэмерон (известный по фильму "Титаник") давно увлекается океаном и технологиями, необходимыми для погружения. Он посоветовал команде, как оборудовать OceanXplorer: в помещениях установлены подвесные камеры, на потолках - биолюминесцентные цветные фонари, светильники встроены даже в столы в лабораториях, за которыми работают учёные.

Экипаж корабля может насчитывать до 72 человек. Многие из них работают в СМИ. У OceanX более 4 миллионов подписчиков на TikTok, где команда часто публикует забавные видео из своих экспедиций.

Должны ли частные лица финансировать исследования океана?

На показе нового сериала National Geographic роль Марка Далио в его создании описывается как исполнение "мечты всей его жизни".

Имеет ли значение то, что к цели OceanX примешиваются личные амбиции? И что это самое современное судно в своём роде в первую очередь служит филантропическим интересам семьи Далио?

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"К лучшему или к худшему, - писал десять лет назад политический аналитик Стивен А. Эдвардс - научная практика в XXI веке всё меньше определяется национальными приоритетами или экспертными группами и всё больше - конкретными предпочтениями людей, имеющих большие деньги".

Рэй Далио говорит, что исследование океана более увлекательно и важно, чем освоение космоса. Ng Han Guan/AP

Справедливости ради, отметим, что OceanX - это транснациональное предприятие, которое сотрудничает с академическими институтами и международными неправительственными организациями. В их числе Океанографическая комиссия ЮНЕСКО (ЮНЕСКО-Океан).

Директор отдела по исследованию океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Джереми Вейрих заявил Euronews Green, что он "полностью поддерживает" усилия таких организаций, как OceanX, Океанический институт Шмидта, Ocean Exploration Trust и других филантропических и частных операторов.

"Для меня это не вопрос "или-или", а вопрос "и", то есть нам нужны как филантропические, так и государственные морские операторы, получающие ценные данные и информацию об океане", - добавляет он.

"Сообщество исследователей морских глубин всё ещё относительно малочисленно, в то время как неисследованные и малоизученные районы океана огромны. К счастью, мы уже работаем сообща над тем, чтобы лучше координировать проведение наших уникальных операций и деятельность".