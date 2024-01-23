Полюбуйтесь потрясающими подводными фотографиями прошлого года, сделанными победителями конкурса Ocean Art
Объявлены победители и призеры ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art. Победу в номинациях "Лучшая экспозиция" и "Лучший портрет" одержал впечатляющий снимок "Водный примат" (на фото выше) Сулимана Алатики (Suliman Alatiqi). На снимке - макак-крабоед, который отправляется на поиски морепродуктов.
Для конкурса 2023 года были добавлены новые правила, запрещающие использование искусственного интеллекта при создании изображений. Победители были определены в 14 категориях из тысяч работ, поступивших из 90 стран, и получили более 120 000 долларов.
Вот лучшие снимки в каждой категории.
"Широкий угол"
Сулиман Алатики победил и в этой категории, зафиксировав стесненные жилищные условия белоперых акул в подводных окрестностях необитаемого острова Рока-Партида - прямо рижские шпроты.
"Макро"
"Каваллуччо" - Альберто Касати
"Поведение морских обитателей"
"День рождения" - Кенджи Сато
"Голожаберные"
"После свадьбы" - Питер Погани
"Blackwater"
"Охота кальмара" - Кейго Кавамура
"Подводная консервация"
"Освобождение новорожденной черноперой акулы во время исследования их адаптации к изменению климата" - Виктор Уэртас
"Подводное искусство"
"Водяная фея" - Джастин Лутски
"Черное и белое"
"Морской котик играет в сардинбол" - Йорген Расмуссен
"Подводная мода"
"Чаепитие" - Люция Дрликова
"Широкий угол-компакт"
"Формация дельфинов" - Феликс Бек
"Макро-компакт"
"Инопланетянин" - Енхе Чо
"Поведение-компакт"
"Самец сорного морского дракона несет розовые яйца на хвосте" - PT Hirschfield
"Мобильный телефон"
"Кассиопея в голубом" - Бузичелли Алессандро