By Euronews

Полюбуйтесь потрясающими подводными фотографиями прошлого года, сделанными победителями конкурса Ocean Art

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Объявлены победители и призеры ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art. Победу в номинациях "Лучшая экспозиция" и "Лучший портрет" одержал впечатляющий снимок "Водный примат" (на фото выше) Сулимана Алатики (Suliman Alatiqi). На снимке - макак-крабоед, который отправляется на поиски морепродуктов.

Для конкурса 2023 года были добавлены новые правила, запрещающие использование искусственного интеллекта при создании изображений. Победители были определены в 14 категориях из тысяч работ, поступивших из 90 стран, и получили более 120 000 долларов.

Вот лучшие снимки в каждой категории.

"Широкий угол"

Bunk Buddies Suliman Alatiqi

Сулиман Алатики победил и в этой категории, зафиксировав стесненные жилищные условия белоперых акул в подводных окрестностях необитаемого острова Рока-Партида - прямо рижские шпроты.

"Макро"

Cavalluccio Alberto Casati

"Каваллуччо" - Альберто Касати

"Поведение морских обитателей"

The Birthday Kenji Sato

"День рождения" - Кенджи Сато

"Голожаберные"

After the Wedding PETER POGANY/PETER POGANY

"После свадьбы" - Питер Погани

"Blackwater"

Squid Hunting Keigo Kawamura

"Охота кальмара" - Кейго Кавамура

"Подводная консервация"

Release of newborn blacktip shark during study on shark adaptation to climate change Victor Huertas/ Victor Huertas

"Освобождение новорожденной черноперой акулы во время исследования их адаптации к изменению климата" - Виктор Уэртас

"Подводное искусство"

Water Sprite Justin Lutsky

"Водяная фея" - Джастин Лутски

"Черное и белое"

Sealion Playing in Sardine Ball Joergen Rasmussen

"Морской котик играет в сардинбол" - Йорген Расмуссен

"Подводная мода"

Tea Party Lucie Drlikova

"Чаепитие" - Люция Дрликова

"Широкий угол-компакт"

Dolphin Formation Felix Beck

"Формация дельфинов" - Феликс Бек

"Макро-компакт"

E.T. The Extra-Terrestrial Eunhee Cho

"Инопланетянин" - Енхе Чо

"Поведение-компакт"

A Male Weedy Seadragon Carries Pink Eggs On Its Tail PT Hirschfield

"Самец сорного морского дракона несет розовые яйца на хвосте" - PT Hirschfield

"Мобильный телефон"

Cassiopea in the Blue Buzzichelli Alessandro

"Кассиопея в голубом" - Бузичелли Алессандро