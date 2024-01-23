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Макак-крабоед и другие победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2023

"Водный примат"
"Водный примат" Авторское право Suliman Alatiqi
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Полюбуйтесь потрясающими подводными фотографиями прошлого года, сделанными победителями конкурса Ocean Art

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Объявлены победители и призеры ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art. Победу в номинациях "Лучшая экспозиция" и "Лучший портрет" одержал впечатляющий снимок "Водный примат" (на фото выше) Сулимана Алатики (Suliman Alatiqi). На снимке - макак-крабоед, который отправляется на поиски морепродуктов.

Для конкурса 2023 года были добавлены новые правила, запрещающие использование искусственного интеллекта при создании изображений. Победители были определены в 14 категориях из тысяч работ, поступивших из 90 стран, и получили более 120 000 долларов.

Вот лучшие снимки в каждой категории.

"Широкий угол"

Bunk Buddies
Bunk BuddiesSuliman Alatiqi

Сулиман Алатики победил и в этой категории, зафиксировав стесненные жилищные условия белоперых акул в подводных окрестностях необитаемого острова Рока-Партида - прямо рижские шпроты.

"Макро"

Cavalluccio
CavalluccioAlberto Casati

"Каваллуччо" - Альберто Касати

"Поведение морских обитателей"

The Birthday
The BirthdayKenji Sato

"День рождения" - Кенджи Сато

"Голожаберные"

After the Wedding
After the WeddingPETER POGANY/PETER POGANY

"После свадьбы" - Питер Погани

"Blackwater"

Squid Hunting
Squid HuntingKeigo Kawamura

"Охота кальмара" - Кейго Кавамура

"Подводная консервация"

Release of newborn blacktip shark during study on shark adaptation to climate change
Release of newborn blacktip shark during study on shark adaptation to climate changeVictor Huertas/ Victor Huertas

"Освобождение новорожденной черноперой акулы во время исследования их адаптации к изменению климата" - Виктор Уэртас

"Подводное искусство"

Water Sprite
Water SpriteJustin Lutsky

"Водяная фея" - Джастин Лутски

"Черное и белое"

Sealion Playing in Sardine Ball
Sealion Playing in Sardine BallJoergen Rasmussen

"Морской котик играет в сардинбол" - Йорген Расмуссен

"Подводная мода"

Tea Party
Tea PartyLucie Drlikova

"Чаепитие" - Люция Дрликова

"Широкий угол-компакт"

Dolphin Formation
Dolphin FormationFelix Beck

"Формация дельфинов" - Феликс Бек

"Макро-компакт"

E.T. The Extra-Terrestrial
E.T. The Extra-TerrestrialEunhee Cho

"Инопланетянин" - Енхе Чо

"Поведение-компакт"

A Male Weedy Seadragon Carries Pink Eggs On Its Tail
A Male Weedy Seadragon Carries Pink Eggs On Its TailPT Hirschfield

"Самец сорного морского дракона несет розовые яйца на хвосте" - PT Hirschfield

"Мобильный телефон"

Cassiopea in the Blue
Cassiopea in the BlueBuzzichelli Alessandro

"Кассиопея в голубом" - Бузичелли Алессандро

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