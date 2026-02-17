Украинские войска наращивают темпы и масштабы контрнаступления Киева после того, как за последнюю неделю им удалось свести на нет многонедельные успехи России и освободить несколько небольших населенных пунктов на юго-востоке Украины в Запорожской области, свидетельствуют данные.

По данным американского аналитического Института изучения войны (ISW), основное продвижение украинских войск было зафиксировано примерно в 80 километрах к востоку от города Запорожье, где российские войска добивались успехов с лета 2025 года.

Украинская армия также восстановила контроль над территорией на северо-востоке и востоке Украины, на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском фронтах.

Киевские войска начали сдерживать российскую армию около недели назад и во многих районах в значительной степени остановили их продвижение.

На этом фото, предоставленном 65-й механизированной бригадой Украины, РСЗО БМ-21 "Град" готова к обстрелу позиций российской армии в Запорожской области, 2 января 2026 г. Andriy Andriyenko/Ukrainian 65 Mechanized brigade

Фактор Starlink

В ISW заявили, что украинские контратаки, вероятно, используют недавнюю блокировку доступа российских войск к Starlink.

С начала февраля министерство обороны Украины и компания SpaceX Илона Маска заблокировали российским войскам доступ к Starlink для управления ударными беспилотниками над Украиной.

Несмотря на многочисленные заявления SpaceX о том, что компания не продает и не поставляет Starlink в Россию и "не ведет никаких дел с российским правительством или его военными", украинские власти сообщили компании, что московские войска устанавливают системы Starlink на российские ударные беспилотники для нанесения ударов вглубь Украины.

Украинские чиновники заявили, что собрали доказательства "сотен" атак беспилотников, оснащенных системой Starlink. Это позволило российским операторам обойти электронную защиту Украины, которая выводит беспилотники из строя, глуша GPS и радиосигналы.

В то время как SpaceX приняла необходимые меры со своей стороны, Украина также начала проверку всех терминалов Starlink в стране в ответ на несанкционированное использование Starlink российскими войсками.

С тех пор российские войска и связанные с Кремлем военные блогеры жаловались на проблемы со связью, командованием и управлением на поле боя.

Киевские чиновники заявили, что российское военное командование готовится к наступлению летом 2026 года на Словянско-краматорском направлении или на Ориховско-Запорожском направлении - или на обоих, - но сейчас российские войска с трудом захватывают необходимые исходные позиции, чтобы начать наступление в намеченные командованием сроки.

Украинский военнослужащий с позывным Бакенеко устанавливает спутниковую связь перед атакой беспилотников на окраине Кременной, Украина, воскресенье, 20 августа 2023 года. AP Photo

Операция украинских киберсил

После того как российские войска потеряли несанкционированный доступ к Starlink, а Киев ввел обязательную регистрацию и систему "белых списков" Starlink, московские силы пытались найти решение и, возможно, лазейку в правилах.

В свою очередь, украинские кибервойска выдавали себя за связанную с Россией службу активации, предлагая помощь в восстановлении терминалов, которые были отключены в соответствии с новыми правилами регистрации.

Российские солдаты и операторы получали инструкции по предоставлению идентификационных данных и координат своих терминалов под предлогом того, что устройства будут восстановлены через украинские центры административных услуг.

Позднее украинская группа заявила, что собрала 2420 пакетов данных, касающихся используемых Россией терминалов, и передала их украинским правоохранительным и оборонным органам.

Затем эти данные были переданы властям "для окончательного перевода в режим "кирпич"", что означает отключение терминалов.

Украинские кибервойска утверждают, что впоследствии терминалы были деактивированы.

Группа также заявила, что получила 5 000 евро от российских солдат, которые пытались восстановить связь. Эти деньги были переданы в фонд по сбору средств для украинских беспилотников.

Операция также помогла выявить 31 украинского "предателя", которые якобы хотели помочь российским войскам, зарегистрировав терминалы. Согласно заявлению, эта информация была передана в Службу безопасности Украины (СБУ).