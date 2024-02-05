Телескоп на дне моря поможет разгадать нейтрино и найти китов

Европейская междисциплинарная команда ученых осваивает потенциал уникального телескопа Idmar.

Idmar - научно-исследовательская лаборатория морских наук с самым большим одноименным подводным телескопом в Европе. Она расположена у побережья Портопало-ди-Капо-Пассеро, на южной оконечности Сицилии. Наземные и подводные датчики этого европейского проекта передают исследователям ценную информацию в режиме реального времени.

Как устроена Вселенная?

"Idmar находится на глубине 3500 метров, - говорит Джакомо Каттоне, научный координатор телескопа. - Детекторы передают нам по кабелю информацию, касающуюся геофизики, вулканологии, биологии. Они помогают понять, как устроена Вселенная".

Координатором проекта выступает Национальный институт ядерной физики Италии, поддерживаемый двумя партнерами. Симоне Бьяджи входит в состав междисциплинарной исследовательской группы, управляющей телескопом, расположенным в точке, где сходятся Европейская и Африканская плиты. Idmar фотографирует и картографирует эту сейсмическую зону. В сфере интересов ученых - еще и нейтрино, элементарные частицы нейтрино проходящие через Землю, моря и космос... "Нейтрино могут дать очень важный ответ на вопрос о происхождении космических лучей, которые буквально бомбардируют нас, бомбардируют Землю, - считает Бьяджи. - Мы до сих пор не знаем, откуда они берутся. Начав измерять, наблюдать за нейтрино, приходящих из Вселенной, мы в какой-то мере понимаем, откуда мы пришли".

Что "слышит" телескоп?

Общий бюджет проекта составляет 40 миллионов евро, включая 19 миллионов от Европейской политики сплочения и миллион - от региона Сицилия. Idmar состоит из 28 линий, на каждой - 18 сфер, оснащенных тысячами датчиков. Джузеппина Лароза отвечает за "уши" Idmar. Действительно, каждая сфера оснащена гидрофоном. Так что же обнаружили ученые, изучая рокот моря на глубине более трех километров?

"С помощью Idmar мы увидели, что киты по-прежнему обитают в Средиземном море, - рассказывает Лароза. - А раньше считалось, что их там больше нет. Так вот, мы услышали, что они перемещаются, но на большей глубине. Звук позволяет нам узнать, где они находятся и в каком направлении движутся".