Морские археологи спешат: изменение климата мешает изучать останки экспедиции Франклина

HMS Erebus: успеют ли археологи разгадать загадку пропавшего судна или их остановят учащающиеся штормы?

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Морские археологи вступили в гонку со временем, чтобы раскрыть секреты британского корабля XIX века. 10 лет назад на мелком участке морского дна в канадской Арктике был обнаружен остов HMS Erebus. Два года спустя, в 2016 -м, в 72 километрах от судна нашли его "близнеца" - HMS Terror.

Речь идет о кораблях британского флота; в 1845 году экспедиция, возглавляемая Джоном Франклином, отправилась на поиски Северо-Западного прохода из Атлантики в Тихий океан и бесследно исчезла. Недавние находки "открыли целый океан вопросов", - говорят эксперты Parks Canada, правительственного агентства, которое изучает затонувшие корабли вместе с коллегами-инуитами.

Но изменение климата может помешать ученым, отмечается в последнем отчете агентства. На останки затонувших судов обрушиваются все более сильные штормы, что ускоряет их разрушение и усложняет ежегодные погружения.

"Части верхней палубы корабля недавно обрушились, а другие - опасно накренились", - рассказал британской газете The Guardian Джонатан Мур, руководитель подводной команды Parks Canada, завершившей исследование в 2023 году.

Судьба HMS Erebus и HMS Terror

Последний раз живыми моряков видели экипажи двух китобойных судов в море Баффина в августе 1845 года. Исчезновение прекрасно подготовленной по стандартам того времени экспедиции стало одной загадок Викторианской эпохи. Поисковые операции организовывала в том числе и вдова Франклина леди Джейн.

В 1850-х годах шотландский исследователь Джон Рэй узнал из разговоров с инуитами, что Франклин умер в 1847 году - после того, как его корабли на два года застряли в морском льду у острова Кинг-Уильям, на территории современного канадского региона Нунавут. Ему также рассказали, что оставшиеся на тот момент в живых люди поедали друг друга, страдая от голода, переохлаждения и цинги. Сообщения о каннибализме вызвали скандал в викторианском обществе и были яростно опровергнуты леди Джейн. Последние данные свидетельствуют о том, что это, как ни трагично, было правдой (на костях членов экипажа есть следы, указывающие на то, что они были разрублены и съедены).

Традиционные знания инуитов, передававшиеся из поколения в поколение, сыграли важную роль в обнаружении затонувших кораблей. "Их рассказы об экспедиции были яркими и подробными, но в XIX веке их отвергали, так как считали инуитов дикарями", - заметил Райан Харрис из Canada Parks в интервью The Guardian в 2014 году - после того, как был найден первый корабль. - На самом же деле они дали чрезвычайно точную информацию, как мы теперь понимаем".

Ryan Harris explains the find from the Victoria Strait Expedition during a a news conference in Ottawa on 9 September 2014. AP Photo/The Canadian Press, Sean Kilpatrick

Обломки HMS Erebus лежат на глубине всего 11 метров на морском дне залива Куин-Мод. HMS Terror также находится на относительно небольшой глубине - 24 метра. Оба объекта являются национальными историческими достопримечательностями - первыми, находящимися под совместным управлением инуитов и Министерства парков Канады.

Климат и археология

Когда десять лет нашли первое затонувшее судно, эксперты надеялись, что потепление сыграет на руку археологам. Сообщалось, что уменьшение ледового покрова в Арктике облегчит условия поиска...

История погибшей экспедиции удивительным образом связана с антропогенным изменением климата. Моряки отправились в плавание во время промышленной революции. Продолжающийся с тех пор рост выбросов парниковых газов в атмосферу влияет на сегодняшних путешественников, поскольку регион страдает от сильных штормов.

Underwater archaeology technician Todd Stakenvicius returns to a support barge after a dive on HMS Erebus, with the RV David Thompson in the background, 6 September, 2023. Brett Seymour/Parks Canada

HMS Erebus более уязвим для непогоды, поэтому археологи Canada Parks сосредоточили усилия на исследовании именно этого судна. Новые технологии очень помогают: в сентябре прошлого года команда, оснащенная костюмами с подогревом, смогла совершить 68 погружений за 12 дней работы.

Среди последних находок - неповрежденный термометр из офицерской каюты, кожаный ботинок и останки членов экипажа.

"Экспедиция Франклина остается одной из самых громких загадок XIX века", - говорит Стивен Гильбо, канадский министр. - Однако благодаря важной работе Parks Canada и инуитских партнеров кусочки этой загадочной головоломки восстанавливаются, позволяя лучше понять захватывающие события этой невероятной экспедиции".

На помощь приходят модели

Чтобы лучше понять климатические угрозы для затонувших кораблей, эксперты Parks Canada обратились за технической помощью к консалтинговой компании Stantec.

Она подготовила гидрологическое и штормовое моделирование нынешних, прошлых и будущих ветров и волн, которые могут повредить затонувшие корабли.

Underwater archaeologist Charles Dagneau examines a ceramic bowl excavated from a seamen’s chest on the wreck of HMS Erebus, 17 September 2023. Brett Seymour/Parks Canada

"Stantec очень рада помочь Parks Canada и ее партнерам-инуитам понять экологические угрозы, касающиеся этих фрагментов человеческой истории", - говорит Даррен Киппинг, подводный археолог и руководитель проекта - Оценка потенциального воздействия сейчас и в будущем направит Parks Canada и ее партнеров в изучении и управлении объектом".

Изучение экосистем затонувших кораблей

Underwater archaeologist Marc-André Bernier carefully excavates a seamen’s chest in the forecastle (crew living quarters) on the lower deck of HMS Erebus, 14 September, 2023. Brett Seymour/Parks Canada

Места, где покоятся HMS Erebus и HMS Terror, представляют ценность не только для археологов и историков. Морских биологов очень интересует жизнь, которая обитает на затонувших кораблях. По словам представителей Parks Canada, они стали домом для разнообразных организмов, обитающих в регионе, включая водоросли, губки и моллюски.

"Грядущее изучение корабля Terror может обнаружить иной набор видов, поскольку он покоится в другом месте, на большей глубине, в более темной и холодной воде", - пишет агентство. - Анализ этих искусственных экосистем даст важную информацию о том, что и как влияет на морскую жизнь Арктики и как сами морские организмы повлияли на затонувшие корабли".