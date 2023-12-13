Пять ключевых выводов из "исторического" соглашения по климату COP28

На COP28 в Дубае заключено "историческое" соглашение об отказе от ископаемого топлива. Каковы его основные выводы?

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На конференции COP28 было достигнуто соглашение, означающее "начало конца" для ископаемого топлива. Примечательно, что впервые климатический саммит ООН завершился призывом устранить главную причину климатического кризиса.

Организаторы COP28 в Дубае называют его "историческим" именно поэтому. В каком-то смысле это не может не быть так, учитывая критический момент, в котором оказался мир в условиях глобального потепления на 1,2°С и климатических бедствий.

Однако эксперты COP и специалисты по климату сильно расходятся во мнениях о том, в каком направлении будет двигаться соглашение и как быстро. Здесь мы приводим некоторые из наиболее обоснованных реакций на ключевые вопросы.

1. Что соглашение COP28 говорит об ископаемом топливе?

В какой-то момент казалось, что соглашение не будет достигнуто, но COP28 достигла цели: набор юридических решений, согласованных всеми сторонами в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

После того как в самом начале саммита был согласован один важнейший текст — о фонде потерь и ущерба, на мероприятии доминировали дискуссии об ископаемом топливе.

В частности, основное внимание уделялось тому, как в тексте будет описано будущее ископаемого топлива. Этот первый глобальный обзор является ответом на Парижское соглашение — поистине историческую сделку, заключенную в 2015 году, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C — и устанавливает, как страны будут достигать этой цели.

Текст, согласованный в Дубае "признает необходимость глубокого, быстрого и устойчивого сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с траекторией 1,5 °C и призывает Стороны внести вклад в следующие глобальные усилия, действуя на национальном уровне, принимая во внимание Парижское соглашение и их различные национальные условия, пути и подходы".

Что касается ископаемого топлива, то в нем содержится призыв к странам: "[перейти] от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускоряя действия в это критическое десятилетие, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году в соответствии с научными данными".

Эксперты COP придираются к каждому слову. Начиная со слабых формулировок "призывов" и заканчивая "переходом" — это далеко не тот вариант, которого добивались участники кампании, — и рекомендуемыми временными рамками.

Встреча министров на COP28 в Дубае, ОАЭ, 13 декабря AP Photo/Kamran Jebreili

2. Что означает соглашение COP28 для ископаемого топлива?

Это серьезный сигнал для промышленности и инвесторов, что время нефти и газа, а также угля, который на COP26 в Глазго планировалось "постепенно сократить", уходит.

Против отказа от ископаемого топливо выступают крупные экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия, а также страны с развивающейся экономикой, которым сложно отказаться от него без достаточной финансовой поддержки.

Заголовки газет по всему миру гласят: "Мы уходим от ископаемого топлива". "Мы наконец-то назвали слона в комнате. Джинн никогда не вернется в бутылку. Будущие COP только еще больше закрутят пробку грязной энергии", — говорит Мохамед Адоу, директор Power Shift Africa.

"Финансовые институты и инвесторы не должны питать иллюзий", — говорит Марк Кампанале, основатель и директор Carbon Tracker.

Однако участники кампании указывают на "лазейки", оставленные для промышленности — такие как непроверенные технологии улавливания и хранения углерода, о которых говорится в тексте.

3. Как насчет возобновляемых источников энергии?

В том же разделе текст глобального обзора призывает "утроить мощности возобновляемых источников энергии во всем мире и удвоить глобальные среднегодовые темпы повышения энергоэффективности к 2030 году".

По мнению экспертов в области энергетики, это большая победа. "Впервые мир признал масштаб амбиций, необходимых в этом десятилетии для создания новой системы чистой энергетики", — говорит Дэйв Джонс из аналитического центра Ember, специализирующегося на чистой энергии.

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"Возобновляемые источники энергии и эффективность должны стать главными в каждом энергетическом и климатическом плане. Вместе они являются самыми крупными мерами, которые могут обеспечить быстрое сокращение использования ископаемого топлива в этом десятилетии".

Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера называет результаты "монументальными" и "наиболее реалистичным курсом на срочное ускорение глобального энергетического перехода".

4. Что COP28 сделала для климатического финансирования?

В основе действий по борьбе с изменением климата лежит необходимость надлежащего финансирования — финансирования для оказания помощи развивающимся странам в переходе на новые технологии, помощи уязвимым странам в адаптации к изменению климата и помощи им в восстановлении, когда оно наносит смертельный удар.

Финансирование адаптации является одним из самых очевидных разрывов между тем, что необходимо, и тем, что предоставляется. Созданная в рамках Парижского соглашения глобальная цель по адаптации призвана помочь изменить эту ситуацию. На COP28 уже согласован текст, который должен воплотить эту цель в жизнь, но формулировки также были смягчены.

Если в черновом варианте текста содержалась "просьба к развитым странам" предоставить развивающимся странам финансирование, то в окончательном варианте говорится, что "постоянная и расширенная международная поддержка" развивающихся стран "срочно необходима".

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Но некоторые эксперты находят и положительные моменты. "Хотя стороны не достигли столь сильных рамок Глобальной цели в области адаптации, как того хотели уязвимые страны, теперь есть путь вперед для улучшения действий по адаптации, что знаменует начало официальных скоординированных глобальных усилий по адаптации и устойчивости, — говорит исследователь E3G Ана Мулио Альварес. — Стороны должны вступить на этот путь с самыми высокими амбициями и солидарностью".

Подводя итоги сегодняшнего саммита COP28, президент саммита Аль Джабер отметил мобилизацию более 85 миллиардов долларов в виде новых финансовых обязательств во всех климатических областях.

Но, как он также признал, обращаясь к странам на заключительном пленарном заседании, "соглашение хорошо лишь настолько, насколько хорошо его выполнение".

5. Что означает COP28 для будущих COP?

Пережив самый жаркий год в истории, люди по всему миру все больше хотят реальных действий, и многие скептически относятся к способности саммита ООН обеспечить их.

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Многосторонний процесс РКИК ООН является одновременно и ее самой большой силой, и ее слабостью.

"Возможно, у некоторых людей были слишком завышенные ожидания от этой встречи, но такой результат был бы неслыханным еще два года назад, особенно на встрече COP в нефтедобывающем государстве, — добавляет Адоу. — Это показывает, что даже производители нефти и газа видят, что мы движемся к миру без ископаемых".

В то время как многие известные комментаторы приветствуют успехи, достигнутые на COP28, Центр международного экологического права (CIEL) назвал его "провалом, обусловленным ископаемым топливом". "Нам нужны альтернативные форумы для управления процессом сокращения запасов ископаемого топлива, свободные от влияния тех, кто получает от него прибыль", — говорит Никки Рейш, директор программы CIEL по климату и энергетике.

Другие участники кампании предлагают заменить принятие решений на основе консенсуса голосованием. Возможно, это дискуссия для другого дня. А пока мы оставим вам важное напоминание от Греты Тунберг, которое было прикреплено к верхней части ее ленты в Twitter/X на протяжении двух лет:

"Людям, стоящим у власти, не нужны конференции, договоры или соглашения, чтобы начать предпринимать реальные действия в отношении климата. Они могут начать уже сегодня. Когда достаточно людей соберутся вместе, перемены наступят, и мы сможем добиться практически всего. Так что вместо того, чтобы искать надежду, начните ее создавать".