Большой Барьерный риф не включен в список объектов ЮНЕСКО под угрозой

ЮНЕСКО порекомендовало пока не включать Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым грозит опасность. Окончательное решение будет принято в сентябре.

Большой Барьерный риф, вероятно, избежит попадания в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Правительство Австралии предприняло позитивные шаги по защите рифа с момента посещения региона миссией мониторинга в марте прошлого года, говорится в отчете культурного агентства ООН.

Однако, по мнению экспертов, крупнейшей в мире системе коралловых рифов всё еще "серьезно угрожают" глобальное потепление и загрязнение.

В ответ на доклад ЮНЕСКО премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что это вотум доверия действиям его правительства в области охраны окружающей среды.

"Это подтверждает, что наше правительство прилагает все усилия для защиты рифа, принимает меры в связи с изменением климата и что остальной мир обратил на это внимание, — сказал он журналистам во вторник, 1 августа. — Мы стремимся лучше защищать наш ценный Большой Барьерный риф, и это решение является тому подтверждением".

Рекомендация не вносить риф в список находящихся под угрозой объектов будет рассмотрена Комитетом всемирного наследия в сентябре.

Как Австралия защищает Большой Барьерный риф?

В ноябре прошлого года ЮНЕСКО и Международный союз охраны природы (МСОП) рекомендовали включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Правительству Австралии предложили предпринять ряд мер для его защиты.

В докладе, опубликованном в понедельник, говорится, что Австралия добилась положительных изменений, в частности закрепила в законе цели сократить выбросы на 43% к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности к 2050-му.

Большой Барьерный риф AP Photo/Sam McNeil

Согласно данным, представленным Австралией в сентябре прошлого года и включенным в отчет ЮНЕСКО, северная и центральная часть рифа покрыты твердыми кораллами больше, чем когда-либо с момента начала мониторинга 36 лет назад.

Агентство ООН также отметило, что планы по строительству двух новых плотин в Квинсленде, которые могли бы повлиять на качество воды на рифе, были отменены. Кроме того, в феврале этого года Австралия отклонила заявку на добычу угля в районе Большого Барьерного рифа, сославшись на то, что она может нанести ему ущерб.

Глобальное потепление, загрязнение и рыболовство по-прежнему угрожают Большому Барьерному рифу

Однако ЮНЕСКО заявляет, что еще многое предстоит сделать, и просит Австралию представить в феврале следующего года отчет о проделанной работе по снижению угрозы, связанной с рыболовством и загрязнением окружающей среды.

Глобальное потепление также остается серьезной угрозой.

В докладе Австралийской академии наук (AAS), опубликованном в четверг, 3 августа, говорится, что к середине века влияние изменения климата на Большой Барьерный риф может стать "необратимым".

Группа экспертов порекомендовала всесторонне пересмотреть методы защиты рифа и предупредила, что существующий план слишком негибок перед лицом глобального потепления.

"Это напоминает нам о том, что если мы будем придерживаться нынешнего пути только потому, что начали его, это не будет наилучшим решением для Большого Барьерного рифа, — отметил председатель AAS Ченнупати Джагадиш. — В среднесрочной перспективе есть возможности замедлить ухудшение состояния рифа, однако для этого Австралии необходимо уже сейчас предпринять дальнейшие действия".