Уроки кино: подборка лайфхаков из фильмов и сериалов

На этой неделе мальчик спас человека, использовав технику сердечно-легочной реанимации, которую увидел в популярном сериале Netflix "Очень странные дела". Чему еще можно научиться из теле- и кинофильмов?

Говорят, не верьте тому, что видите в кино и по телевизору.

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Ну что ж, съешьте шляпу, скептики: иногда фильмы и сериалы могут преподать ценный жизненный урок! Об этом свидетельствует случай, произошедший с 12-летним Остином Макмилланом.

На этой неделе во Флориде (США) Остин спас человека, использовав технику искусственного дыхания, которую увидел в популярном сериале Netflix "Очень странные дела".

Психотерапевт Джейсон Пикетт плавал в бассейне и решил попробовать, насколько долго он может задержать дыхание под водой. В какой-то момент мужчина потерял сознание и стал тонуть. Остин сделал Пикетту искусственное дыхание, которому - как позже рассказал мальчик - он научился во время просмотра сериала "Очень странные дела". Пикетт пришел в сознание и был доставлен в больницу, где его поместили в отделение интенсивной терапии.

Эта история заставила меня задуматься о том, какие навыки можно изучить, смотря телепередачи и посещая кино.

Конечно, не всё, что мы видим на экране, может пригодиться в жизни и является чистой правдой. Например, в "Парке Юрского периода" нам показывают, что удар током - это не страшно, а "Изгоняющий дьявола" советует не связываться со спиритическими досками - но сколько я ни пытался, капитан Хауди не дал о себе знать.

Ниже приведены лайфхаки, которые я почерпнул из телепередач и фильмов за многие годы. Они работают и их можно применять в повседневной жизни.

Как правильно делать искусственное дыхание

Когда вы смотрите фильмы или телепередачи, то, как правило, считаете, что искусственное дыхание выручает довольно часто и быстро. Это не обязательно так. Не факт, что после нескольких нажатий на грудную клетку вы очнетесь и продолжите разговор. Для того чтобы это подействовало, может потребоваться до 20 минут.

Остин узнал об искусственном дыхании из сериала "Очень странные дела", но любители кино постарше могут вспомнить, как в фильме "Офис" их учили приводить человека в чувство. Майкл Скотт поет песню группы Bee Gees "Stayin' Alive", тренируясь на манекене.

Правильный способ проведения сердечно-легочной реанимации - 30 надавливаний на грудину пострадавшего с частотой 100-120 в минуту. Можно под песни "Stayin' Alive" или "Macarena" группы Los Del Rio, как в фильме Жюлии Дюкурно "Титан". Там пожарный Венсан Линдон учит сына оживлять человека под мелодию румбы-фламенко 1993 года.

С тех пор я больше не могу думать о танцевальных движениях, я делаю воображаемые надавливания.

"Мисс Конгениальность": как защитить себя в случае нападения

Сандра Буллок пробует применить S.I.N.G. Warner Bros.

Смейтесь сколько угодно, но агент ФБР под прикрытием Грейс Харт в исполнении Сандры Буллок в "Мисс Конгениальность" обладает навыком, который стоит запомнить. У нее даже есть для него удобная аббревиатура, обозначающая точную тактику действий в случае нападения - S.I.N.G. Расшифровывается как Solar plexus, Instep, Nose, Groin (солнечное сплетение, нога, нос, пах).

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Именно в таком порядке.

Следуйте этой рекомендации, и вы максимально увеличите свои шансы уйти от нападающего невредимым.

"Человек-паук": как избежать судебного разбирательства

Кадр из фильма "Человек-паук" Columbia TriStar Film Distributors

В фильме Сэма Рэйми "Человек-паук"2002 года глава издательства и босс Питера Паркера Джей Джона Джеймсон (Дж.К. Симмонс) напоминает всем: "Клевета бывает устная. А когда в печати - это диффамация".

Вероятно, он хорошо разбирается и в том, и в другом, но это не мешает ему быть корректным.

"Славные парни": как приготовить идеальный соус для пасты. Часть 1

Конечно, есть люди и получше боссов мафии, но это не значит, что те не могут время от времени высказывать свои мысли. Особенно если речь идет о советах по приготовлению идеального соуса для пасты.

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Не пользуясь кухонными ножами, которые в тюрьме по праву считаются контрабандой, Паули (Пол Сорвино) умудряется нарезать чеснок как можно тоньше с помощью бритвенного лезвия. Хитрость заключается в том, чтобы сделать дольки луковицы как можно тоньше, чтобы они разжижились на сковороде, наполненной маслом.

Лично я люблю более толстые ломтики, но, опробовав этот метод (без использования лезвия, стыдно признаться), я убедился, что и он работает: получается отличный вкус. Чем больше чеснока, тем лучше.

"Крестный отец": как приготовить идеальный соус для пасты. Часть 2

Немного сахара не помешает Paramount Pictures

Когда вы услышите совет, подаренный нам "Крестным отцом", вы уже не захотите возвращаться к прошлым привычкам.

Питер Клеменца (Ричард Кастеллано) учит Майкла Корлеоне правильно готовить соус для спагетти: "Иди сюда, парень, научу кое-чему. Как знать, может быть, придется готовить на 20 человек. Для начала ты добавляешь немного масла. Потом поджариваешь чеснок. Затем добавляешь помидоры, обжариваешь; следишь, чтобы не пригорало. Доводишь до кипения, забрасываешь колбаски, тефтельки. Немного вина, немного сахара. Вот и весь фокус".

Достаточно четверти стакана, а дополнительная порция сахара - это уже совсем другое дело.

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И раз уж мы заговорили о спагетти, если я что-то и понял о еде в кино, так это то, что, вопреки распространенному мнению, со спагетти можно быстрее перейти к поцелуям. Это же сработало в "Леди и Бродяге", какие еще нужны доказательства?

"Титаник": как не показаться невоспитанным за столом

God bless you, Molly Brown Twentieth Century Fox

Продолжая тему еды, мы переходим к манерам поведения за столом, которые могут быть непростыми, особенно если вы на шикарном ужине или официальном обеде.

Спасибо звёздам за фильм "Титаник".

Когда Джек (Леонардо Ди Каприо), впервые попав в ресторан первого класса, оказывается в замешательстве относительно расположения столового серебра и того, какой вилкой пользоваться, Молли Браун (Бейтс) помогает ему не ошибиться в присутствии других гостей.

Она объясняет, что такое вилочный этикет, и указывает на нелепость излишней замысловатости сервировки: "Просто начните с внешней стороны и продвигайтесь внутрь".

"Американский психопат": как пользоваться лосьоном

Хоть и психопат, но за кожей следить умеет Lions Gate Films

Есть лучшие примеры для подражания, но неплохие советы бывают и от таких персонажей.

Прежде чем увидеть, как психопат Патрик Бейтман (Кристиан Бэйл) отправляется на кровавое побоище, мы становимся свидетелями его ежедневных тренировок и процедур по уходу за кожей.

Именно во время очищения кожи он передает нам довольно важные знания: чтобы лицо было свежим, используйте лосьон без спирта, так как спирт сушит кожу и не так уж хорошо очищает поры. Это стоит иметь в виду...

"Богема": как поразить родных и близких знанием григорианского календаря

В экранизации мюзикла "Богема" звучит популярная песня "Seasons of Love", из которой можно узнать, что в году 525 600 минут.

Мелочь, которая пригодится, если вы захотите признаться кому-то в любви и сказать, как много вы о нем или о ней думаете... или когда хотите отшить человека, сообщив ему, что в календарном году (не високосном) 525 600 минут, и вы не хотите тратить ни одной из них на общение с ним.

Ваш выбор.

"Оранжевый - хит сезона": как разжечь костер

When you need some fire... Netflix

Нужно согреться или отчаянно хочется разжечь огонь в труднодоступном месте?

Если вы смотрели этот сериал Netflix, основанный на мемуарах Пайпер Керман, то наверняка знаете, что вам понадобятся обертка от жевательной резинки и батарейка. Нашли? У вас в руках - "зажигалка Личфилда".

Возьмите батарейку и сложенную обертку. При соединении полюсов батарейки фольгой возникает короткое замыкание; по металлической фольге (цепи) идет многократно усиленный ток, от которого проводник нагревается. Этого нагрева хватит, чтобы поджечь бумажный слой.

Наука, девочки!

"Полный дом": как избавиться от чернильных пятен

Wisdom from Full House Warner Bros. Television

Американский ситком 80-90-х годов "Полный дом" был, по сути, обновленной версией "Семейки Брэди" и никогда не пользовался большим успехом у критиков.

Однако в четвертом сезоне главный герой Дэнни (Боб Сагет) встречается с Синди (Дебра Сандлунд), которая учит его навыку, который поможет любому, кто борется с чернильными пятнами. Лак для волос удаляет чернильные кляксы!

Это изящный прием и он действительно работает.

"Алиса в стране чудес": как починить неисправные часы

The Mad Hatter teaches us how to repair a broken watch Disney

Масло.

Используйте масло.

А если это не помогает, попробуйте чай.

Следующим будет варенье.

Только не берите горчицу. "Это просто отвратительно!"

Другие полезные советы можно найти в фильмах Disney / Pixar: морская звезда сохранит ваши соски увлажненными ("Русалочка"); остерегайтесь сомнительных дядюшек("Король Лев"); из грызунов получаются прекрасные шеф-повара ("Рататуй").

Как улучшить свое психическое состояние

The wise Mr. Cooper and Mr. Perlman ABC - Sony Pictures Classics

Фильмы и телепередачи, как мы уже поняли, не только развлекают, но и учат.

В различных фильмах можно найти вдохновляющие цитаты, которые действительно могут стать назидательными и помочь в повседневной борьбе с трудностями. Более того, не будет преувеличением, если сказать, что некоторые мудрости из кинофильмов могут изменить ваше представление о жизни и о себе. Ну и сохранить психическое здоровье.

От "Клуба "Завтрак": "Проводите чуть больше времени, пытаясь сделать что-то для себя, и чуть меньше - пытаясь произвести впечатление на людей".

От _"_Общества мертвых поэтов": "Carpe Diem. Лови момент. Делайте свою жизнь необычной"__.

Следующие три - мои самые любимые.

Первая - для всех, кто пытается добиться успеха: "Если ты в чем-то хорош, никогда не делай это бесплатно". Именно так говорил Джокер в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь". Иногда у отрицательных героев тоже есть хорошие реплики, особенно если вы столкнулись с недобросовестным и скупым начальством.

Вторая фраза менее прозаична, но не менее мудра. У меня она вызывает слезы на глазах каждый раз, когда ее слышу: _"Мы так много вырываем из себя, чтобы восстановиться быстрее, чем следует, что разоряемся к тридцати годам и с каждым разом все меньше можем предложить новому партнеру. Но заставлять себя ничего не чувствовать, чтобы ничего не чувствовать, - какая трата! (...)__Наши сердца и наши тела даны нам только однажды. Многие из нас ничего не могут с этим поделать, но живут так, словно им даны две жизни: одна тестовая модель, вторая - финальная версия, и множество вариантов между ними. Но на деле она одна, и прежде чем ты не выяснишь это для себя, твоё сердце окажется слишком изношенным, и наступает момент, когда никто на него, как и на твоё тело, не посмотрит._Сейчас в нем есть печаль, боль. Не убивай ее, а вместе с ней и радость, которую ты испытывал".

Прекрасные слова отца Элио (Майкл Сталбарг), объясняющего сыну о том, что не стоит пренебрегать настоящей болью, в "Назови меня своим именем" - потрясающем фильме Луки Гуаданьино, снятом по роману Андре Асимана.

И третий - из эпохального сериала Дэвида Линча и Марка Фроста "Твин Пикс", в котором агент Дейл Купер (Кайл Маклахлан) произносит фразу на века: "Каждый день, раз в день, делайте себе подарок. Не планируйте его. Не ждите его. Просто позвольте ему случиться. Это может быть новая рубашка, послеобеденный сон в кабинете или две чашки хорошего горячего черного кофе".

Звучит банально, но подумайте, как много мы отказываем себе ежедневно.

А ведь телевизор называли "ящиком для идиотов"...