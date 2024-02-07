Заброшенный рудник в Финляндии превратят в энергохранилищем будущего

By Euronews Green

Финскую шахту переоборудуют в подземное хранилище энергии из возобновляемых источников с использованием технологии от компании Gravitricity.

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Город Пюхяярви в 450 километрах к северу от Хельсинки - дом для одного из самых глубоких в Европе цинковых и медных рудников, он уходит под землю на 1444 метра.

Сегодня шахта заброшена, но шотландская компания Gravitriciy обещает ей новую жизнь. Речь идет о проекте преобразования вспомогательного ствола глубиной 530 метров в гравитационный накопитель энергии из возобновляемых источников, причем энергию можно будет задействовать по мере необходимости.

Согласно исследованию, опубликованному в январе группой международных ученых, гравитационные батареи в заброшенных шахтах могут стать экономически эффективным, долгосрочным решением для хранения энергии.

The mine tower in winter. Gravitricity

Так, эксперты Международного института прикладного системного анализа (IIASA) подсчитали, что в заброшенных шахтах планеты можно хранить до 70 ТВт-ч энергии - примерно эквивалент мирового ежедневного потребления.

This disused mine in Finland will use gravity to store energy. Gravitricity

Энергия плюс работа

Местная община в Пюхяярви создала фирму, которая займется развитием рудника, и подписала договор о превращении старого ствола шахты в первый полномасштабный прототип Gravitricity. "Проект продемонстрирует в полном масштабе, как наша технология способна обеспечить надежное, долговечное хранение энергии, возможность улавливать ее в периоды низкого спроса и быстро высвобождать, когда это необходимо", - отметил исполнительный председатель Gravitricity Мартин Райт. - Этот полномасштабный проект откроет путь другим, позволит внедрить наше решение в программы по выводу шахт из эксплуатации, предлагая будущее рудникам, срок службы которых подходит к концу".

Райт также добавил, что проект позволит создать "низкоуглеродные рабочие места" в районе, который страдает от остановки рудника.

Шахта была открыта в 1962 году и за время работы позволила добыть более 60 миллионов тонн руды. Когда-то она была градообразующим предприятием в регионе и после закрытия в 2022 году оставила множество безработных.

Гравитационная батарея - один из нескольких проектов, реализуемых жителями Пюхяярви, мечтающими перезапустить местную экономику. В числе других - развитие солнечной фермы, технологических стартапов и подземной сети 5G.