EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Заброшенный рудник в Финляндии превратят в энергохранилищем будущего

Эта заброшенная шахта в Финляндии превращается в батарею с помощью гравитации.
Эта заброшенная шахта в Финляндии превращается в батарею с помощью гравитации. Авторское право Gravitricity
By Euronews Green
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Финскую шахту переоборудуют в подземное хранилище энергии из возобновляемых источников с использованием технологии от компании Gravitricity.

РЕКЛАМА

Город Пюхяярви в 450 километрах к северу от Хельсинки - дом для одного из самых глубоких в Европе цинковых и медных рудников, он уходит под землю на 1444 метра. 

Сегодня шахта заброшена, но шотландская компания Gravitriciy обещает ей новую жизнь. Речь идет о проекте преобразования вспомогательного ствола глубиной 530 метров в гравитационный накопитель энергии из возобновляемых источников, причем энергию можно будет задействовать по мере необходимости.

Согласно исследованию, опубликованному в январе группой международных ученых, гравитационные батареи в заброшенных шахтах могут стать экономически эффективным, долгосрочным решением для хранения энергии.

The mine tower in winter.
The mine tower in winter.Gravitricity

Так, эксперты  Международного института прикладного системного анализа (IIASA) подсчитали, что в заброшенных шахтах планеты можно хранить до 70 ТВт-ч энергии - примерно эквивалент мирового ежедневного потребления.

This disused mine in Finland will use gravity to store energy.
This disused mine in Finland will use gravity to store energy.Gravitricity

Энергия плюс работа

Местная община в Пюхяярви создала фирму, которая займется развитием рудника, и подписала договор о превращении старого ствола шахты в первый полномасштабный прототип Gravitricity. "Проект продемонстрирует в полном масштабе, как наша технология способна обеспечить надежное, долговечное хранение энергии, возможность улавливать ее в периоды низкого спроса и быстро высвобождать, когда это необходимо", - отметил исполнительный председатель Gravitricity Мартин Райт. - Этот полномасштабный проект откроет путь другим, позволит внедрить наше решение в программы по выводу шахт из эксплуатации, предлагая будущее рудникам, срок службы которых подходит к концу".

Райт также добавил, что проект позволит создать "низкоуглеродные рабочие места" в районе, который страдает от остановки рудника.

Шахта была открыта в 1962 году и за время работы позволила добыть более 60 миллионов тонн руды. Когда-то она была градообразующим предприятием в регионе и после закрытия в 2022 году оставила множество безработных.

Гравитационная батарея - один из нескольких проектов, реализуемых жителями Пюхяярви, мечтающими перезапустить местную экономику. В числе других - развитие солнечной фермы, технологических стартапов и подземной сети 5G.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Словакии появилась первая в мире дорога, сделанная из окурков

Солнечные батареи в помещениях: эти элементы могут собирать энергию от любого источника света

Солнце против СО2: в Швеции тестируют грузовик, работающий на солнечных панелях

Горная промышленность Энергетический переход аккумулятор