Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Мумбаи во вторник в ходе трехдневного визита в Индию, посвященного сотрудничеству в области искусственного интеллекта и потенциальной многомиллиардной сделке по истребителям.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Франция стремится укрепить военное партнерство с Нью-Дели, и ожидается обсуждение возможного контракта на поставку еще 114 истребителей Dassault Rafale. Цель также заключается в укреплении связей между двумя странами в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии, принятой в 2018 году.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях и адресованном своему "дорогому другу" Эммануэлю Макрону, после начала визита с супругой Брижит в финансовую столицу Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет "поднятия наших двусторонних отношений на новую высоту".

Моди, который встретится с Макроном позже во второй половине дня, сказал, что он "уверен, что наши дискуссии будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества".

В ходе своего четвертого визита в Индию с момента вступления в должность в 2017 году Эммануэль Макрон начал свою программу во вторник с чествования жертв терактов в Мумбаи в 2008 году (в результате которых погибли двое граждан Франции) и встречи со звездами Болливуда, включая Шабану Азми и Маноджа Баджпаи.

Он намерен обсудить "возможное сотрудничество" в этой области и "подчеркнуть привлекательность Франции для съемок фильмов", сообщает Елисейский дворец.

Два политических лидера посетят Франко-Индийский инновационный форум и завершат первый день ужином, сосредоточившись на культурном аспекте.

В своем послании в сети X Макрон назвал Нарендру Моди "дорогим другом" и заявил, что они "пойдут еще дальше" в своем сотрудничестве.

Этот визит состоится после того, как на прошлой неделе Нью-Дели подтвердил свое намерение разместить крупный заказ на самолеты "Рафаль", а также после подписания в январе исторического соглашения о свободной торговле между Индией и Европейским союзом. Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели в среду и четверг для участия в саммите по искусственному интеллекту.

Related Глобальный саммит Индии по ИИ испытывает на прочность международное регулирование

"Сделка века"

За последние десять лет Нью-Дели стремился снизить свою зависимость от России, традиционного основного поставщика военной техники, обращаясь к другим странам, поощряя при этом развитие отечественного производства.

В заявлении Министерства обороны Индии, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что закупке "Рафалей" был дан зеленый свет, причем большая часть самолетов будет произведена в Индии.

Кристоф Жаффрело, специалист по Индии из Центра международных исследований Sciences Po в Париже, назвал потенциальный контракт на 114 "Рафалей" стоимостью 30 миллиардов евро (35 миллиардов долларов) "сделкой века ".

В случае завершения сделки, она пополнит ряды 62 истребителей "Рафаль", уже приобретенных Индией. Офис французского президента выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения, которое он назвал "историческим".

"Обсуждения будут продолжаться. Они очень позитивны, но все еще продолжаются", - заявили в Елисейском дворце.

Во вторник Моди и Макрон в режиме видеоконференции откроют в Бангалоре первую в Индии линию окончательной сборки вертолетов - совместное предприятие индийской группы Tata и Airbus.

"В оборонном секторе мы уже достигли весьма многообещающего прогресса", - прокомментировал Елисейский дворец.

Завод Вемагал в южном штате Карнатака, недалеко от технологического центра Бенгалуру, будет производить Airbus H125, самый продаваемый одномоторный вертолет компании.

Технологии, здравоохранение, искусственный интеллект

В среду Эммануэль Макрон возглавит круглый стол с индийскими инвесторами. "Мы считаем, что у нас еще есть нереализованный потенциал и что эту торговлю и эти обмены можно укрепить", - объясняют в Елисейском дворце, отмечая, что "700 французских компаний работают в Индии".

Затем Эммануэль Макрон посетит госпиталь Нью-Дели, где встретится с молодыми талантливыми специалистами в области технологий и здравоохранения, после чего торжественно откроет франко-индийский центр искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. Торжественный ужин откроет Саммит по влиянию искусственного интеллекта, который затем займет весь четверг в программе президента Франции.

За последние десять лет Франция зарекомендовала себя как один из важнейших экономических и оборонных партнеров Индии. "Этим визитом мы хотим еще больше укрепить наше сотрудничество с Индией и разнообразить экономические и торговые партнерства Франции", - заявили в Елисейском дворце.

Индия, самая густонаселенная страна мира с населением 1,4 миллиарда человек, находится на пути к тому, чтобы стать четвертой по величине экономикой мира. Ожидается, что на переговорах, которые пройдут на этой неделе, также будут затронуты вопросы глобальной экономической неопределенности, вызванной тарифной политикой президента США Дональда Трампа, а также влияние Китая в регионе.

Объем двусторонней торговли между Францией и Индией, в значительной степени обусловленной обороной и аэрокосмической отраслью - коммерческий флот Индии включает значительное количество самолетов Airbus - составляет около 15 миллиардов евро в год.

Прямые иностранные инвестиции Франции в Индию составляют около 13 миллиардов евро.

Лидеры двух стран также будут заинтересованы в укреплении личных отношений. "Похоже, что между ними существует хорошее взаимопонимание, хорошие личные отношения ", - сказал Жаффрело.

Президент Франции и премьер-министр Индии, которые в этом году возглавляют "Большую семерку" и группу БРИКС соответственно, также будут "изучать возможные области сближения", чтобы "защищать и продвигать многосторонность в то время, когда она особенно подвергается сомнению", подчеркнули в Елисейском дворце.

Остается один деликатный вопрос: Украина. Индия не осудила российское вторжение в 2022 году и продолжает покупать нефть у Москвы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия обязалась прекратить эти закупки, но Нью-Дели официально это не подтвердил. " Если индийцы перестанут покупать российскую нефть, их не будут обвинять в том, что они воздержались в ООН ", - добавил Жаффрело.

"Мы также говорим индийцам, что такие элементарные вещи, как прекращение огня или прекращение ударов по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре, должны нас объединить", - заявил представитель Елисейского дворца.