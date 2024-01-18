BookTok: революция в чтении или "конец света"?

#BookTok — один из самых популярных трендов на TikTok, но как он меняет то, как люди читают на самом деле?
"Конец света". Это единственная подпись, которую пользователь соцсети X Лазар Радич разместил рядом с изображением книжной полки в магазине Waterstones. Но это не просто книжная полка, а полка из новой категории: TikTok Chart.
Теперь это не редкость в книжных магазинах. Новые и старые релизы, популярные на TikTok, собраны вместе, чтобы облегчить поиск для пользователей платформы.
На сегодняшний день пост Радича просмотрели более 35 миллионов раз.
На TikTok литература стала одной из самых популярных тем с 2020 года. У тега #BookTok более 200 миллиардов просмотров, поскольку создатели контента загружают обзоры, сценки и другой контент, связанный с книгами.
Коко Хаги — одна из таких авторов. Она выросла в английском Лестере и всю жизнь была заядлой читательницей, но никогда не находила в Великобритании широкого представления о себе как о мусульманке, носящей хиджаб. Все изменилось, когда Хаги начала просматривать BookTok во время пандемии. В 2021 году она открыла свой собственный канал Cult of Books.
"Я подумала: мне 25 лет, у меня есть книги, которые я люблю, и я чувствую, что у меня есть свое мнение, так почему бы не узнать, что думает широкая публика", — объясняет она. С тех пор как Хаги запустила канал, "Культ книг" собрал более 77 000 подписчиков и получил более 2 миллионов лайков. В основном видеоролики Хаги представляют собой рекомендации и классификацию прочитанных ею книг — как правило, в жанре романтики, а иногда и сценки.
На TikTok Хаги нашла сообщество сверстников, с которыми она почувствовала родство, которое было трудно найти в Лестере. "TikTok открыл возможности для репрезентации и облегчил поиск молодых темнокожих авторов, таких как Талия Хибберт, которые, как мне кажется, в предыдущих поколениях не получили бы столько внимания".
Новый охват, новые читатели
Развитие сообщества BookTok означает для Хаги нечто большее, чем просто поиск друзей в сети, которые могут рекомендовать друг другу книги. Она считает, что эта платформа познакомила ее со многими из ее лучших друзей. "Мои лучшие друзья живут в Атланте, Флориде и Чикаго, — говорит она. — Многие из британских BookTok'еров тоже мне очень близки. Все такие милые и отзывчивые, мы постоянно делимся идеями. У нас есть большой групповой чат, и с большинством из них я встречалась лично".
В то время как Хаги смогла найти сообщество, для Бена Мерсера это было место, которое помогло ему в переходе от одной карьеры к другой. Как регбист, он профессионально играл за команды Англии, Франции и Австралии, но не чувствовал, что покорил этот вид спорта. После ухода из спорта он задумался о своих амбициях и написал книгу "Крайности: жизнь на краю профессионального регби" — личный рассказ о прошедшей спортивной карьере.
Он отправился в TikTok, чтобы попытаться продвинуть книгу. Мерсеру около 30 лет, и он сложен как игрок в регби. Вряд ли его можно назвать стереотипом книготорговца, но на платформе он как рыба в воде. Его объединила с создателями контента общая любовь ко всем книгам — художественным и нехудожественным. Он начал создавать еженедельные видеоролики, в которых читал короткие отрывки из любимых книг, начиная с "Нормальных людей" Салли Руни.
Как и у Хаги, число подписчиков Мерсера росло — сейчас их более 200 000 — по мере того, как он продолжал выкладывать видео, в которых он рекомендует книги и участвует в трендах BookTok. "Я думаю, что люди всегда ищут новые идеи и новые способы привлечь внимание людей, — говорит он. — Всё, чем он на самом деле является — это усилитель сарафанного радио".
Но разве TikTok не должен был стать "концом света", по крайней мере, если верить тому плакату в интернете. Многие опасаются, что влияние авторитетов сменит важную роль критиков, которые направляют общественность к качественной литературе.
Мерсер поспешил заметить, что он не критик. "Я предпочитаю просто быть добрым и делиться позитивом, а критику оставляю кому-то другому", — говорит он, отмечая, что, сам будучи автором, он, хотя и может легко выйти в сеть и обругать книгу, которая ему не понравилась, никогда не захочет участвовать в жестокой травле своего коллеги.
Сохраняя реальность
Если кто-то опасается, что авторитеты BookTok занимаются этим только ради влияния и будут продвигать любую старую книгу, которая, в свою очередь, может продвинуть их самих, Хаги указывает на важность подлинности на платформе. "Они всегда будут следить за вами. Если вы говорите, что вам нравится книга, а люди видят, что вам не нравится, они дадут вам знать. Вы должны быть очень честны с собой и своей нишей".
И Хаги, и Мерсер излучают позитив по отношению к платформе. Нетрудно понять, почему. Для Мерсера положительные отзывы и сообщество, которое он создал, подтолкнули его к написанию еще трех книг, а Хаги получила работу в качестве помощника редактора в уважаемой издательской компании Penguin.
Хаги едва может поверить в свою удачу: от работы в торговом зале Waterstones во время учебы до создания Cult of Books и непосредственной работы в одном из лидеров индустрии. "Мне довелось пообщаться с представителями Penguin в рамках их программы Lit in Colour, — отмечает она. — Если вы чем-то увлечены, это может по-настоящему изменить ход вашей жизни".
Для книготорговцев ценность социальной медиаплатформы, создающей рекламу для книг, не вызывает сомнений, независимо от того, что может подумать разгневанный пользователь X.
"Поколение Z снова начинает читать после многих лет, когда это было "скучным хобби", — говорит Алисса Бадур, менеджер по социальным медиа в Dussmann das KulturKaufhaus, одном из крупнейших книжных магазинов Германии. — Замечательно то, что они не только читают на английском, но и осмеливаются читать на иностранных языках".
По данным недавнего исследования Ассоциации издателей, 59% молодых людей в возрасте 16-25 лет утверждают, что BookTok "помог им открыть в себе страсть к чтению". Что важно для физических книжных магазинов, из 2 000 респондентов почти половина (49%) также заявили, что посетили книжный магазин лично благодаря TikTok.
"Нам, как крупнейшему немецкому медиаритейлеру с широким охватом социальных сетей, важно знать, какие книги сейчас обсуждают на TikTok и рецензируют книжные блогеры, — продолжает Бадур. "Популярность на BookTok часто гарантирует успех на наших аккаунтах", — отмечает она, вспоминая, как в прошлом году книга Ребекки Яррос "Четвертое крыло" разлетелась с полок.
Одно из критических замечаний в адрес BookTok заключается в том, что на нем в основном выкладывается художественная литература, качество которой ниже, чем у произведений, о которых восторженно отзываются критики. На изображении, которое разместил Радич, многие книги относятся к жанру романтики — любимому Хаги — или к жанру young adult. Бадур также отмечает, что книги, которые Дуссманн продает через TikTok, в основном относятся к жанрам New Adult и Young Adult.
Отчасти от этой критики можно отмахнуться как от классического снобизма. Слишком долго романтические романы сталкивались с несправедливым — и часто женоненавистническим — осуждением, основанным исключительно на их популярности по сравнению с более "литературными" жанрами.
Это также не совсем точная картина. В первом ряду изображения, которое разместил Радич, находятся "Тайная история" Донны Тартт, "Девственницы-самоубийцы" Джеффри Евгенидиса и "Маленькая жизнь" Ханьи Янигахары. Все они — любимцы критиков, авторы которых получили две Пулитцеровские премии, четыре номинации на премию Национального круга книжных критиков и одну номинацию на Букеровскую премию.
"Современная литература, классика и фэнтези также имеют свое место на TikTok", — отмечает Бадур. Это подтверждают и победители прошлогодней премии TikTok BookTok Awards в Великобритании и Ирландии. Шортлист был составлен комиссией, в которую вошли авторы Кэндис Брейтвейт и Элизабет Дэй, а также такие авторитеты, как Хаги и Мерсер.
На церемонии, состоявшейся в августе, присутствовал лауреат Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. "Этот удивительный автор был там, и я не думаю, что кто-то заставит его делать то, чего он не хочет", — говорит Мерсер об Исигуро. Однако в тот вечер Исигуро ушел домой с пустыми руками. Зато премию "Возрождение" получило другое имя литературного истеблишмента: Джейн Остин.
Еще один приз был вручен лучшему инди-книжному магазину года. Это эдинбургский книжный магазин Portobello Bookshop, милая торговая точка, которая публикует идиллические материалы с рекомендациями книг, часто используя живописное расположение на берегу моря.
Кира Скотт ведет социальные сети книжного магазина Portobello Bookshop с момента его открытия в 2021 году. "Как только мы начали размещать посты, мы увидели разницу в аудитории и то, насколько более увлеченными и сосредоточенными были эти люди на книгах и рекомендациях", — говорит Скотт.
Она также отмечает, что, откликаясь на интересы BookTok, они стали покупать больше фэнтези, Young Adult и научно-фантастических книг — жанров, которые "обычно не были бы в большом ассортименте". Но вместо того, чтобы это было выгодно только пользователям TikTok, они обнаружили, что на это хорошо реагируют постоянные покупатели всех возрастов. Многие покупатели говорят: "Это то, что нам нужно", так что мы угождаем не только тем, кто на BookTok".
Основная демографическая группа BookTok — молодые женщины, и влияние на издателей и книготорговцев — интересная тенденция, пишет Натали Уолл, аспирант английского языка из Ливерпульского университета, в журнале The Conversation. "Молодые женщины редко воспринимались всерьез как критики и читатели", — отмечает она. Хотя Уолл все же сомневается в том, что влияние BookTok может привести к гомогенизации индустрии. "У BookTok также есть проблема с разнообразием — и не одна. В рекомендациях преобладают белые авторы, и неясно, каковы будут долгосрочные последствия этого как для издательского дела, так и для молодых читателей, которые приходят в приложение за рекомендациями".
Скотт, работающая в книжном магазине Portobello Bookshop, отмечает увеличение числа людей в возрасте 20-30 лет, приходящих в магазин. "Это не только молодежь, хотя и это очень важно. Приятно, что это приносит пользу всем, по крайней мере, с нашей точки зрения".