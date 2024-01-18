BookTok: революция в чтении или "конец света"?

#BookTok — один из самых популярных трендов на TikTok, но как он меняет то, как люди читают на самом деле?

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"Конец света". Это единственная подпись, которую пользователь соцсети X Лазар Радич разместил рядом с изображением книжной полки в магазине Waterstones. Но это не просто книжная полка, а полка из новой категории: TikTok Chart.

Теперь это не редкость в книжных магазинах. Новые и старые релизы, популярные на TikTok, собраны вместе, чтобы облегчить поиск для пользователей платформы.

На сегодняшний день пост Радича просмотрели более 35 миллионов раз.

The end of the world. pic.twitter.com/5JfmqrT0DK — Lazar Radic (@laz_radic) December 19, 2023

На TikTok литература стала одной из самых популярных тем с 2020 года. У тега #BookTok более 200 миллиардов просмотров, поскольку создатели контента загружают обзоры, сценки и другой контент, связанный с книгами.

Коко Хаги — одна из таких авторов. Она выросла в английском Лестере и всю жизнь была заядлой читательницей, но никогда не находила в Великобритании широкого представления о себе как о мусульманке, носящей хиджаб. Все изменилось, когда Хаги начала просматривать BookTok во время пандемии. В 2021 году она открыла свой собственный канал Cult of Books.

"Я подумала: мне 25 лет, у меня есть книги, которые я люблю, и я чувствую, что у меня есть свое мнение, так почему бы не узнать, что думает широкая публика", — объясняет она. С тех пор как Хаги запустила канал, "Культ книг" собрал более 77 000 подписчиков и получил более 2 миллионов лайков. В основном видеоролики Хаги представляют собой рекомендации и классификацию прочитанных ею книг — как правило, в жанре романтики, а иногда и сценки.

На TikTok Хаги нашла сообщество сверстников, с которыми она почувствовала родство, которое было трудно найти в Лестере. "TikTok открыл возможности для репрезентации и облегчил поиск молодых темнокожих авторов, таких как Талия Хибберт, которые, как мне кажется, в предыдущих поколениях не получили бы столько внимания".

Новый охват, новые читатели

Развитие сообщества BookTok означает для Хаги нечто большее, чем просто поиск друзей в сети, которые могут рекомендовать друг другу книги. Она считает, что эта платформа познакомила ее со многими из ее лучших друзей. "Мои лучшие друзья живут в Атланте, Флориде и Чикаго, — говорит она. — Многие из британских BookTok'еров тоже мне очень близки. Все такие милые и отзывчивые, мы постоянно делимся идеями. У нас есть большой групповой чат, и с большинством из них я встречалась лично".

В то время как Хаги смогла найти сообщество, для Бена Мерсера это было место, которое помогло ему в переходе от одной карьеры к другой. Как регбист, он профессионально играл за команды Англии, Франции и Австралии, но не чувствовал, что покорил этот вид спорта. После ухода из спорта он задумался о своих амбициях и написал книгу "Крайности: жизнь на краю профессионального регби" — личный рассказ о прошедшей спортивной карьере.

Он отправился в TikTok, чтобы попытаться продвинуть книгу. Мерсеру около 30 лет, и он сложен как игрок в регби. Вряд ли его можно назвать стереотипом книготорговца, но на платформе он как рыба в воде. Его объединила с создателями контента общая любовь ко всем книгам — художественным и нехудожественным. Он начал создавать еженедельные видеоролики, в которых читал короткие отрывки из любимых книг, начиная с "Нормальных людей" Салли Руни.

Как и у Хаги, число подписчиков Мерсера росло — сейчас их более 200 000 — по мере того, как он продолжал выкладывать видео, в которых он рекомендует книги и участвует в трендах BookTok. "Я думаю, что люди всегда ищут новые идеи и новые способы привлечь внимание людей, — говорит он. — Всё, чем он на самом деле является — это усилитель сарафанного радио".

Но разве TikTok не должен был стать "концом света", по крайней мере, если верить тому плакату в интернете. Многие опасаются, что влияние авторитетов сменит важную роль критиков, которые направляют общественность к качественной литературе.

Мерсер поспешил заметить, что он не критик. "Я предпочитаю просто быть добрым и делиться позитивом, а критику оставляю кому-то другому", — говорит он, отмечая, что, сам будучи автором, он, хотя и может легко выйти в сеть и обругать книгу, которая ему не понравилась, никогда не захочет участвовать в жестокой травле своего коллеги.

Сохраняя реальность

Если кто-то опасается, что авторитеты BookTok занимаются этим только ради влияния и будут продвигать любую старую книгу, которая, в свою очередь, может продвинуть их самих, Хаги указывает на важность подлинности на платформе. "Они всегда будут следить за вами. Если вы говорите, что вам нравится книга, а люди видят, что вам не нравится, они дадут вам знать. Вы должны быть очень честны с собой и своей нишей".

И Хаги, и Мерсер излучают позитив по отношению к платформе. Нетрудно понять, почему. Для Мерсера положительные отзывы и сообщество, которое он создал, подтолкнули его к написанию еще трех книг, а Хаги получила работу в качестве помощника редактора в уважаемой издательской компании Penguin.

Хаги едва может поверить в свою удачу: от работы в торговом зале Waterstones во время учебы до создания Cult of Books и непосредственной работы в одном из лидеров индустрии. "Мне довелось пообщаться с представителями Penguin в рамках их программы Lit in Colour, — отмечает она. — Если вы чем-то увлечены, это может по-настоящему изменить ход вашей жизни".

59% молодых людей в возрасте 16-25 лет говорят, что BookTok помог им открыть в себе страсть к чтению

Для книготорговцев ценность социальной медиаплатформы, создающей рекламу для книг, не вызывает сомнений, независимо от того, что может подумать разгневанный пользователь X.

"Поколение Z снова начинает читать после многих лет, когда это было "скучным хобби", — говорит Алисса Бадур, менеджер по социальным медиа в Dussmann das KulturKaufhaus, одном из крупнейших книжных магазинов Германии. — Замечательно то, что они не только читают на английском, но и осмеливаются читать на иностранных языках".

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По данным недавнего исследования Ассоциации издателей, 59% молодых людей в возрасте 16-25 лет утверждают, что BookTok "помог им открыть в себе страсть к чтению". Что важно для физических книжных магазинов, из 2 000 респондентов почти половина (49%) также заявили, что посетили книжный магазин лично благодаря TikTok.

"Нам, как крупнейшему немецкому медиаритейлеру с широким охватом социальных сетей, важно знать, какие книги сейчас обсуждают на TikTok и рецензируют книжные блогеры, — продолжает Бадур. "Популярность на BookTok часто гарантирует успех на наших аккаунтах", — отмечает она, вспоминая, как в прошлом году книга Ребекки Яррос "Четвертое крыло" разлетелась с полок.

Одно из критических замечаний в адрес BookTok заключается в том, что на нем в основном выкладывается художественная литература, качество которой ниже, чем у произведений, о которых восторженно отзываются критики. На изображении, которое разместил Радич, многие книги относятся к жанру романтики — любимому Хаги — или к жанру young adult. Бадур также отмечает, что книги, которые Дуссманн продает через TikTok, в основном относятся к жанрам New Adult и Young Adult.

Отчасти от этой критики можно отмахнуться как от классического снобизма. Слишком долго романтические романы сталкивались с несправедливым — и часто женоненавистническим — осуждением, основанным исключительно на их популярности по сравнению с более "литературными" жанрами.

Это также не совсем точная картина. В первом ряду изображения, которое разместил Радич, находятся "Тайная история" Донны Тартт, "Девственницы-самоубийцы" Джеффри Евгенидиса и "Маленькая жизнь" Ханьи Янигахары. Все они — любимцы критиков, авторы которых получили две Пулитцеровские премии, четыре номинации на премию Национального круга книжных критиков и одну номинацию на Букеровскую премию.

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"Современная литература, классика и фэнтези также имеют свое место на TikTok", — отмечает Бадур. Это подтверждают и победители прошлогодней премии TikTok BookTok Awards в Великобритании и Ирландии. Шортлист был составлен комиссией, в которую вошли авторы Кэндис Брейтвейт и Элизабет Дэй, а также такие авторитеты, как Хаги и Мерсер.

На церемонии, состоявшейся в августе, присутствовал лауреат Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. "Этот удивительный автор был там, и я не думаю, что кто-то заставит его делать то, чего он не хочет", — говорит Мерсер об Исигуро. Однако в тот вечер Исигуро ушел домой с пустыми руками. Зато премию "Возрождение" получило другое имя литературного истеблишмента: Джейн Остин.

Еще один приз был вручен лучшему инди-книжному магазину года. Это эдинбургский книжный магазин Portobello Bookshop, милая торговая точка, которая публикует идиллические материалы с рекомендациями книг, часто используя живописное расположение на берегу моря.

Кира Скотт ведет социальные сети книжного магазина Portobello Bookshop с момента его открытия в 2021 году. "Как только мы начали размещать посты, мы увидели разницу в аудитории и то, насколько более увлеченными и сосредоточенными были эти люди на книгах и рекомендациях", — говорит Скотт.

Она также отмечает, что, откликаясь на интересы BookTok, они стали покупать больше фэнтези, Young Adult и научно-фантастических книг — жанров, которые "обычно не были бы в большом ассортименте". Но вместо того, чтобы это было выгодно только пользователям TikTok, они обнаружили, что на это хорошо реагируют постоянные покупатели всех возрастов. Многие покупатели говорят: "Это то, что нам нужно", так что мы угождаем не только тем, кто на BookTok".

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Основная демографическая группа BookTok — молодые женщины, и влияние на издателей и книготорговцев — интересная тенденция, пишет Натали Уолл, аспирант английского языка из Ливерпульского университета, в журнале The Conversation. "Молодые женщины редко воспринимались всерьез как критики и читатели", — отмечает она. Хотя Уолл все же сомневается в том, что влияние BookTok может привести к гомогенизации индустрии. "У BookTok также есть проблема с разнообразием — и не одна. В рекомендациях преобладают белые авторы, и неясно, каковы будут долгосрочные последствия этого как для издательского дела, так и для молодых читателей, которые приходят в приложение за рекомендациями".

Скотт, работающая в книжном магазине Portobello Bookshop, отмечает увеличение числа людей в возрасте 20-30 лет, приходящих в магазин. "Это не только молодежь, хотя и это очень важно. Приятно, что это приносит пользу всем, по крайней мере, с нашей точки зрения".