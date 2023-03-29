Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию о климатической справедливости

На Генассамблее ООН более 130 стран проголосовали за то, чтобы Международный суд давал консультативные заключения об ответственности государств за изменение климата и разъяснял их обязательства по обеспечению защиты климатической системы от выбросов парниковых газов.

Главными инициаторами разработки документа стали представители Вануату – малого островного государства. Именно такие страны больше всего страдают от изменения климата, при том, что их доля в общем объеме вредных выбросов ничтожно мала.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:"Для некоторых стран климатические угрозы - смертный приговор. И действительно, именно инициатива этих государств, к которой присоединились многие другие, наряду с усилиями молодых людей во всем мире, объединяет нас. Вместе вы творите историю".

_"Климатический кризис может быть преодолен только путем сотрудничества - между народами, культурами, странами, поколениями._Давайте работать вместе, чтобы добиться результата", - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Во Всемирный метеорологический день, который отмечался 23 марта, глава ООН призвал ускорить действия по ограничению повышения температуры на планете в пределах 1,5 градуса. По словам Гутерриша, речь идет о необходимости радикального преобразования энергетических и транспортных систем, снижении зависимости от ископаемого топлива и справедливом переходе к возобновляемым источникам энергии.