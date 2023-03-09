Солнечные батареи на воде и холмах из мусора: как Нидерланды стали лидером солнечной энергетики в ЕС

В Нидерландах, примерно в 130 км к востоку от Амстердама, возвышается и сверкает на солнце необычного вида холм.

Насыпь высотой 25 метров была сделана из бытовых и промышленных отходов за 15 лет. Примечательно то, что покрывает его - 23 000 солнечных панелей.

Голландский разработчик солнечных батарей TPSolar открыл ферму энергии, которая может производить до 8,9 мегаватт энергии, в Армходе, на востоке Нидерландов, в середине 2020 года. Бывшая свалка теперь вырабатывает достаточно электроэнергии примерно для 2 500 домохозяйств.

Этот проект демонстрирует стремление Нидерландов, где в настоящее время установлено более 48 миллионов солнечных панелей, находить или даже создавать искусственно места для размещения новых мощностей для возобновляемых источников энергии.

По данным отраслевой ассоциации Solar Power Europe, в Нидерландах сегодня на каждого жителя приходится в среднем по две солнечные панели, а установленная мощность составляет более киловатта на человека, что делает эту страну настоящей европейской солнечной электростанцией.

Как в Нидерландах освобождают место для солнечной энергии?

Поскольку земли для размещения возобновляемых источников энергии не хватает почти во всем мире, голландский опыт - включая размещение солнечных установок на автостоянках, в озерах, полях для выпаса овец, на клубничных фермах, заброшенных церквях, вокзалах и аэродромах - может вдохновить других сторонников возобновляемых источников энергии во всем мире.

"Поскольку у нас в Нидерландах так мало места, важно использовать все имеющиеся возможности", - говорит Бернд Ниен Твилхаар, координатор голландской компании Solarfields, которая управляет крупными солнечными фермами. Она установила в стране не менее 450 000 панелей.

"Мы должны быть использовать инновационный и творческий подход, чтобы могли производить электроэнергию, необходимую Нидерландам для перехода на "зеленые" технологии", - добавил он.

Разработчики солнечной энергетики и аналитики говорят, что голландская экспансия вызвана значительным снижением цен на оборудование, эффективной схемой субсидирования энергетики и амбициозными государственными целями по сокращению выбросов парниковых газов.

Правительство стремится достичь к 2030 году 70-процентного показателя используемой в стране электроэнергии, добываемой из возобновляемых источников. Это планируется сделать, в основном, за счет увеличения мощностей солнечной и ветровой энергетики, поскольку страна стремится сократить выбросы в атмосферу.

Как и многие страны Европейского союза, Нидерланды сокращают энергетическую зависимость от России после ее вторжения в Украину.

Голландские солнечные и ветряные электростанции помогли заполнить пробел в поставках электроэнергии, оставленный газовыми электростанциями, работа которых стала невыгодной на фоне рекордно высоких цен на газ.

Однако сельскохозяйственные угодья Нидерландов являются одними из самых дорогих в ЕС, что делает поиск места для солнечных установок дорогостоящим.

В сочетании с высокой плотностью населения страны это означает, что компаниям, занимающимся солнечной энергетикой, приходится проявлять изобретательность в поисках места.

Новые дома в Нидерландах с солнечными панелями на крышах Canva

Нидерланды лидируют в Европе по производству солнечной энергии

В последние годы Нидерланды закрепили в законе такие климатические цели, как показатель по возобновляемым источникам энергии, обещают ограничить бурение для добычи газа и нефти, и в целом увеличили расходы на экологию. Бюджет страны на 2022 год на возобновляемые источники энергии составлял 13 миллиардов евро.

В прошлом году Нидерланды произвели 14 процентов электроэнергии за счет солнечных электростанций - по сравнению с 1 процентом в 2015 году, что впервые превысило показатели угольной энергетики.

Доля электроэнергии от солнечных батарей была самой высокой в ЕС, сообщила консалтинговая группа Ember Climate.

Параллельно с этим, по данным министерства энергетики, в стране действует система "чистого учета", созданная в 2004 году и позволяющая домохозяйствам с солнечными батареями компенсировать производство "зеленой" электроэнергии за счет своего потребления - сейчас более двух миллионов домов генерируют возобновляемую энергию.

Правительство Нидерландов изучает возможности изменить планирование участков и финансовой поддержки, чтобы стимулировать строительство большего количества солнечных ферм, лучше вписывающихся в ландшафт, сообщил по электронной почте представитель министерства энергетики.

Солнечные фермы на искусственных озерах

Почти 20 процентов поверхности страны занимает вода, и производители солнечной энергии, включая компанию GroenLeven, воспользовались этим, поставив фермы на искусственных озерах.

Компания установила более 500 000 солнечных панелей в голландских водах, в результате чего Нидерланды уступают только Китаю по количеству таких установок, отмечает компания.

"Идея плавучей солнечной энергетики возникла в Нидерландах раньше, чем в других странах", - сказал Бенедикт Ортманн, глобальный директор по солнечным проектам немецкой компании BayWa r.e., которая приобрела GroenLeven в 2018 году.

Вдохновленная голландским примером, компания BayWa r.e. объявила, что теперь она развертывает больше плавучих солнечных объектов в таких европейских странах, как Бельгия, Австрия и Франция.

Голландские компании также ищут способы заставить солнечные установки работать параллельно с сельскохозяйственным производством.

"Вместо того, чтобы бороться за то, кто получит доступ к земле, мы придумываем решения по ее совместному использованию", - сказал Карел Куидж, менеджер по развитию бизнеса в области крупномасштабных фотоэлектрических установок в голландском филиале шведской компании Vattenfall.

Один из проектов "Agri-PV" предусматривает выращивание клубники и малины под крышей из солнечных панелей, которые заменяют пластиковое покрытие, традиционно используемое фермерами.

В ходе четырехлетнего эксперимента руководители проекта заявили, что растениям требуется на 25 процентов меньше воды, поскольку они защищены от солнца, что потенциально позволит экономить воду для полива в будущем, когда изменение климата приведет к более жаркому и засушливому лету.

Нидерланды - относительно небольшая страна, поэтому новаторам в области солнечной энергетики приходится творчески подходить к выбору солнечных ферм Canva

Местные интересы должны быть на первом месте

Нидерландские разработчики солнечной энергии повсеместно заявляют, что новые проекты должны разрабатываться с учетом местных интересов.

Например, климатический план страны на 2019 год предусматривал, что проекты в области возобновляемых источников энергии должны стремиться выделять 50 процентов производимой ими "зеленой" энергии местным жителям.

Хотя это не является юридически обязательным, производители, как правило, инвестируют в местное сообщество. Например, направляют часть произведенной возобновляемой энергии в местные энергетические кооперативы или создают социально-экономический фонд для повышения энергоэффективности.

"Поскольку Нидерланды такие маленькие, вы всегда работаете на чьем-то заднем дворе", - говорит разработчик проектов в TPSolar Роберт ван дер Хорст.

"Вам всегда приходится разговаривать с людьми и обсуждать, что лучше для определенного района", - добавляет он. - "Затем вы пытаетесь улучшить это с помощью вашей солнечной фермы".