By Euronews

На встрече в Дохе при посредничестве катарских властей Россия и Украина договорились о возвращении в семьи 48 детей.

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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по вопросу о перемещённых из-за войны детях. Встреча прошла в Дохе при посредничестве Катара. О ней сообщила уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

По её словам, стороны договорились, что из России в Украину приедут 29 детей, а 19 - отправятся в Россию. Списки уже зафиксированы, добавила омбудсмен.

Киев утверждает, что с начала полномасштабного вторжения в Россию или на оккупированные территории было вывезено более 19 тысяч детей. Львова-Белова назвала эту информацию фейком.

В марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на её арест и арест российского президента Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

Один из них - Ростислав. Он был похищен под Херсоном. Ему удалось сбежать с места, где он проходил военную подготовку.

"Там было страшно. Страшнее всего было, когда меня заперли в изоляторе. Я хотел сбежать оттуда, но понимал, что последствия будут ужасными", - вспоминает он.

Владислав Гаврилов, следователь, специализирующийся на военных преступлениях:

"На данный момент, мы с коллегами смогли найти 60 таких мест, используя открытые источники и другие средства. Они располагаются не только вдоль границы с Украиной, но и далеко на востоке России".

В минувшие сутки российская армия обстреливала Донецкую, Харьковскую области. Пострадали не менее 14 человек.

Как сообщает ВСУ, Россия выискивает военные объекты в тылу.

Был нанесён удар по складу вышедшей из строя автомобильной техники в Одессе.

В свою очередь, Украина беспилотниками ударила по двум нефтебазам в Смоленской области, уничтожив, предположительно, 26 000 кубометров топлива. Сообщается об атаке украинских дронов в Липецкой и Воронежской областях.

А министр обороны России Сергей Шойгу после ареста своего зама отправился в Архангельскую область инспектировать модернизацию инфраструктуры космодрома "Плесецк".