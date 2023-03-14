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мир

Почему сельская Испания против солнечной энергетики?

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 Jaime Velázquez
Установленные на угодьях солнечные панели в Испании
Установленные на угодьях солнечные панели в Испании   -  Авторское право  CESAR MANSO/ImageForum

Поля Ментриды в испанской провинции Толедо служат источником средств к существованию для сотен людей, живущих за счет сельского хозяйства, животноводства или туризма. Вскоре эти бескрайние дали превратятся в море зеркал.

Только в одном муниципалитете Толедо запланированные солнечные парки затронут треть его территории. В сельской Испании, сражающейся с депопуляцией, раздаются голоса против бума возобновляемых источников энергии.

Пилар Хименес-Ланди, Ассоциация "Спасем поля":

— Что они собираются сделать с нами? Уничтожить сельскую местность и сельскохозяйственный образ жизни, который поддерживает многие наши деревни? Для чего? Чтобы другие отрасли промышленности могли получить энергию в обмен на уничтожение всей сельской местности в некоторых регионах Испании.

Более двухсот ассоциаций объединились против модели возобновляемой энергетики, которая, по их мнению, уничтожит ландшафт в обмен на небольшое количество рабочих мест. Правительство дало разрешение на строительство 182 макро-ветряных и солнечных электростанций с начала 2022 года на площади 53 000 га.

Испании потребуется построить около 200 гигаватт возобновляемых источников электроэнергии, чтобы достичь цели углеродной нейтральности к 2050 году. Вопрос в том, как совместить энергетическую модель с уважением к окружающей среде и сельской местности.

В этом поместье Виньедос-дель-Рио-Тахо, принадлежащем компании Gonzalez-Byass, совместно с Iberdrola реализуется пилотный проект на основе агроэлектрической технологии, которая позволяет добиться синергии между установкой возобновляемых источников энергии и традиционным землепользованием.

Алгоритм анализирует потребности растений в режиме реального времени и перемещает панели, чтобы затенять и защищать их от жары, которая становится все более экстремальной из-за изменения климата. 

Мигель Техерина, директор поместья Виньедос-дель-Рио-Тахо:

— Если такое сосуществование панелей и виноградных лоз окажется успешным, его можно будет повторить на сотнях тысяч гектаров по всей Испании.

Агроэлектрические технологии уже производят более 14 гигаватт по всему миру. И не только на таких полях, как это. По оценкам, только в Альмерии на юго-востоке Испании 40 000 гектаров угодий могут приносить 31 миллион МВтч, превращая их в настоящую солнечную электростанцию.