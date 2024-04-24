Замминистра обороны Тимура Иванова арестовали на два месяца: свою вину он отрицает

By Euronews и AP

Один из заместителей Сергея Шойгу был задержан во вторник вечером по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (не менее одного миллиона рублей), а также его друга, бизнесмена Сергея Бородина.

По версии следствия, Иванов и Бородин вступили в сговор с третьими лицами, чтобы получить особо крупную взятку имуществом "при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны".

Защита заместителя Сергея Шойгу заявила, что тот не признает свою вину. Его адвокат Денис Балуев также указал, что обвинения в госизмене, о чем сообщили некоторые СМИ, чиновнику не предъявлялись.

Как сообщается на сайте Минобороны, Иванов был назначен на нынешнюю должность в 2016 году указом президента. Он курировал управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение военнослужащих, строительство и реконструкцию объектов.

Российские СМИ сообщили, что он, среди прочего, отвечал за некоторые строительные работы в Мариуполе, портовом городе в частично оккупированной Донецкой области Украины, который в начале войны в 2022 году подвергся массированным бомбардировкам и был почти полностью разрушен российскими войсками.

Летом 2022 года официальный телеканал военного ведомства "Звезда" сообщил, что министерство "строит целый жилой квартал" в сильно пострадавшем городе, и показал, как Иванов осматривает строительные площадки.

В том же году "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального выпустил расследование, в котором заявлял, что Иванов имеет особняки в Москве и на Рублевке, финансирует безбедную жизнь своих детей в Европе и сам ведет богатую и экстравагантную жизнь. Оппозиционные активисты также утверждали, что жена Иванова Светлана развелась с ним летом 2022 года, избежала санкций и продолжала вести роскошный образ жизни.

Комментируя задержание Иванова во вторник, соратница Навального Мария Певчих написала на своей странице в соцсети X: "Сегодня хороший день".

Бизнесмен Сергей Бородин уже много лет управляет делами замминистра обороны и даже называется его "кошельком". К примеру, издание "Проект" рассказывало, как Бородин помогал жене Иванова Светлане Маниович оформлять недвижимость. Суммарная годовая выручка девяти компаний Бородина составляет 341 миллион рублей.