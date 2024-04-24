Как $61 млрд поможет Украине?

By Euronews

Сенат США принял законопроект о поддержке Украины в борьбе с российским вторжением. Как это поможет Киеву? Солдатам нужны снаряды, но также авиабомбы и другое снаряжение.

РЕКЛАМА

Законопроект о военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов наконец-то принят Сенатом США после нескольких месяцев задержек. Но что означает эта поддержка для украинской армии?

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия считает, что это позволит укрепить линию фронта перед новым неминуемым российским наступлением.

Давид Арахамия, глава фракции президенской партии "Слуга народа":

"На передовой людям в основном нужны снаряды разного калибра, а также авиабомбы, управляемые бомбы и тому подобное. Потому что русские готовятся к контрнаступлению, и нам нужны массированные средства, чтобы их остановить".

Но украинская оппозиция отмечает, что логистические проблемы и бюрократическая волокита могут замедлить поставки американского оружия, которое крайне необходимо, чтобы помочь пехоте удержать свои позиции.

Вадим Ивченко, депутат от оппозиции, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки:

"Мы, вероятно, ожидаем, что вооруженные силы попросят солдат удерживать оборону. Это первое, а второе - после того, как они получат все свои боеприпасы и все свои системы в середине лета, в течение которого солдаты будут удерживать оборону, будет подготовлена новая оборонительная стратегия".

Военная помощь западных союзников призвана помочь Украине переломить ход войны с Россией и избежать поражения, но до победы еще далеко.