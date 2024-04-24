By Euronews

Глава Белого дома подписал законопроект об иностранной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. 61 миллиард предназначен Киеву.

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Американский президент в среду подписал закон о национальной безопасности, по которому Украине, Израилю и Тайваню будет предоставлена военная помощь.

Ранее пакет в размере 95 миллиардов долларов был одобрен Конгрессом США после долгих и ожесточённых споров демократов с республиканцами.

"Мы объединились, и мы добились своего. Теперь нужно действовать быстро, и мы это делаем", - сказал Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме. "Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее", - добавил он.

Из общего пакета 61 миллиард долларов предназначен Киеву. Как ожидается, поставки американского оружия для ВСУ возобновятся уже в ближайшие дни. Сообщается, что Украина получит средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронетехнику и другое вооружение. Согласно заявлению официальных лиц в правительстве США, отрузка начнётся в “ближайшие несколько часов".

Также Байден утвердил положение, согласно которому социальная сеть TikTok должна быть продана или запрещена на территории страны.