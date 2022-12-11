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мир

В Польше началось строительство крупной солнечной электростанции

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 Yulia Gritsay
Солнечные электростанции набирают популярность в Польше
Солнечные электростанции набирают популярность в Польше   -   Авторское право  Martin Meissner/AP Photo

Польша начала строительство одной из крупнейших в стране солнечных электростанций. Около 200 тысяч фотовольтаических панелей нового поколения установят на ста гектарах земли в Подкарпатском воеводстве, на юго-востоке Польши.

Каждая из панелей будет способна вырабатывать до 500 ватт, а их суммарная мощность превысит 150 мегаватт.

Стоимость первого этапа строительства составит более 85 млн евро. Ожидается, что электростанция начнет функционировать в конце следующего года.