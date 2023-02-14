Почему Брюссель не вводит санкции в отношении атомной энергетики РФ?

Когда президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Брюссель, чтобы, наконец, лично выступить перед европейскими институтами, у него были три основные просьбы: ускоренное вступление в ЕС, западные истребители и новый раунд жестких санкций в отношении России.

Ответ лидеров ЕС на первые два требования был довольно робким, если не откровенно уклончивым. А вот по третьему пункту, санкциям, результаты оказались более обнадеживающими.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала подготовить для Кремля десятый пакет ограничений к годовщине полномасштабной войны. По её словам, его целью станет экспорт на сумму в €10 млрд, а также внесение в черный список пропагандистов и "дальнейшее истощение российской военной машины".

И всё же это не совсем то, что хотел услышать Зеленский.

"Я благодарю вас за уже вступившие в силу пакеты санкций. Но достаточно ли они ограничили агрессивный потенциал России? Это путь, который нужно пройти до конца, — сказал украинский президент 27 главам государств и правительств. — Вдумайтесь: Россия создала угрозу радиационной катастрофы в Европе! А российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Это нормально? Я так не думаю".

Государственный гигант

В последние недели украинские официальные лица активизировали усилия, чтобы убедить западных союзников принять решительные меры против российского атомного сектора, в частности против "Росатома" — могущественного государственного монополиста, который контролирует гражданскую атомную энергетику и ядерный арсенал страны.

"Росатом" был основан в 2007 году и сейчас считается одним из ведущих мировых поставщиков обогащенного урана и ядерных реакторов. Компания ведет 34 строительных проекта в таких странах, как Индия, Китай и Турция. Её постоянный экономический рост напрямую связан со всё более напористым геополитическим поведением президента России Владимира Путина.

Сейчас компания является оператором оккупированной Запорожской атомной электростанции на востоке Украины, где идут ожесточенные бои, а международным специалистам приходится вмешиваться, чтобы предотвратить фатальную катастрофу.

После захвата Россией АЭС стали звучать призывы включить менеджеров "Росатома" в длинный черный список ЕС, но Брюссель до сих пор не вписал туда ни одного связанного с госкорпорацией высокопоставленного лица.

Это связано с отсутствием политического консенсуса и недостаточной связью между "Росатомом" и систематическими попытками подорвать территориальную целостность и независимость Украины, заявил представитель Еврокомиссии.

"Есть только один фактор, когда дело доходит до согласования санкций ЕС: единогласие, — сказал он в комментарии Euronews, имея в виду требование, необходимое для утверждения санкций, которое довольно часто приводит к длительным обсуждениям и обтекаемым результатам. — Мы предлагаем то, что имеет шанс быть принятым. Если у предложения нет шансов с самого начала, то движения вперед нет. Это политически неразумно".

"Закручивание гаек"

И хотя получивший широкую огласку визит Зеленского вернул идею введения санкций в отношении российского атомного сектора на обсуждение, сама она далеко не нова.

Еще в сентябре, когда Брюссель готовил седьмой пакет санкций, группа пяти стран — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Ирландия — в совместном письме открыто предложила ввести "запрет на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики".

Предложение тогда ничего не достигло и вряд ли наберет обороты сейчас. Более того, транспортировка ядерного топлива остается официальным исключением из решения ЕС закрыть все порты для российского торгового флота.

"Если этого не будет в десятом пакете, то должно быть в следующих. Мы обязательно будем продвигать это и сейчас, и позже", — сказал Euronews дипломат одной из этих пяти стран, попросивший об анонимности из-за чувствительности вопроса. Идея "имеет больше поддержки, чем шесть месяцев назад. Но этого недостаточно", — подчеркнул он

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Мария Шагина, которая исследует экономические санкции, считает, что атака на российскую атомную промышленность могла бы стать одной из "сильнейших мер", которые блок мог бы принять в данный момент, поскольку возможности экономики и воображение политиков начинают иссякать после девяти санкционных пакетов.

"Санкции против "Росатома" не окажут серьезного экономического влияния на российскую экономику: его выручка в ЕС составляет около $1 млрд, — сказала Мария Шагина в интервью Euronews. — Однако речь идет о закручивании гаек для путинского режима".

Аналитик поставила под сомнение мысль о том, что "Росатом", будучи госкорпорацией, полностью отстранен от войны в Украине. Столкнувшись с международной изоляцией, Кремль с удвоенной силой взялся за бизнес по экспорту энергоносителей, чтобы поддержать свою ослабевающую экономику и найти финансы для дорогостоящего вторжения.

""Росатом" позиционирует себя как гражданская атомная компания, но грань между военными и гражданскими целями размыта, — считает Мария Шагина. — "Росатом" также готов поддерживать разработку и производство чипов в стране, что является дополнительной причиной наложить на него санкции".

Основные поставщики урана в ЕС

Данные по импорту 2021 года

24,3% — Нигер, 23% — Казахстан, 19,7% — Россия, 15,5% — Австралия, 14,3% — Канада, 3,2% — другие страны

Несмотря на то, что зависимость блока от российской нефти и газа подробно задокументирована, его связь с российским ядерным сектором долго оставалась незамеченной, всплывая на поверхность лишь время от времени. Одна из причин очевидна: стоимость импорта российской нефти и газа затмевает стоимость импорта урана.

В 2021 году, до начала войны, Евросоюз заплатил €71 млрд за российскую сырую нефть и нефтепродукты и чуть более €333 млн евро за российский уран-235 — обогащенный изотоп, который используется как топливо для атомных электростанций. Таковы данные Евростата.

В том же году Россия была третьим по величине поставщиком урана блоку с долей рынка в 19,7% после Нигера (24,3%) и Казахстана (23%) — бывшей советской республики, поддерживающей связи с Кремлем.

"Ресурсной зависимости от российского природного урана нет", — сказал Euronews координатор Доклада о состоянии мировой атомной промышленности Майкл Шнайдер. По его словам, зависимость есть от кое-чего другого.

"Вне обсуждений"

На сегодняшний день пять стран-членов ЕС используют 19 ядерных реакторов российского производства: шесть из них — в Чехии, пять — в Словакии, четыре — в Венгрии, два — в Финляндии и два — в Болгарии.

Пятнадцать из них — модели ВВЭР-440, а остальные четыре — ВВЭР-1000. Украина также эксплуатирует несколько реакторов обоих типов, в том числе на Запорожской АЭС.

Как объясняет Майкл Шнайдер, поскольку серия ВВЭР спроектирована и разработана ОКБ "Гидропресс", дочерней компанией "Росатома", госкорпорация — единственное в мире предприятие, которое может обслуживать тепловыделяющие сборки на этих атомных электростанциях.

Тепловыделяющие сборки представляют собой группу длинных стержней, содержащих топливные таблетки из урана, которые помещаются внутрь ядерного реактора. Техническое обслуживание этих сборок необходимо, чтобы обеспечивать безопасную работу АЭС.

Две западные компании — Westinghouse из США и Framatome из Франции — попытались заменить Россию в качестве поставщика тепловыделяющих сборок ВВЭР, но их работа была сосредоточена в основном на моделях ВВЭР-1000 и продвигалась недостаточно быстро, чтобы избавиться от зависимости от Москвы.

"Зависимость от России по части топлива для ВВЭР, вероятно, продолжится в ближайшие годы, — сказал Майкл Шнайдер. — Будущее остается особенно туманным для операторов ВВЭР-440".

Аналогичную озабоченность выразило в прошлогоднем годовом отчете Агентство по снабжению Евратома (ESA), которое призвало страны диверсифицировать поставки, чтобы избежать "уязвимости".

"Небольшой прогресс был достигнут в диверсификации поставок топлива для ВВЭР-440", — говорится в заключении.

Westinghouse и Framatome не ответили на запрос Euronews о комментарии до публикации материала.

Доля атомной энергетики в производстве электроэнергии в отдельных странах ЕС, которые эксплуатируют реакторы российского производства

Словакия — 52,3%, Венгрия — 46,8%, Чехия — 36,6%, Болгария — 34,6%, Финляндия — 32,8%

Важным фактором в дискуссии остается тот факт, что в пяти странах, которые эксплуатируют реакторы российского производства, атомная энергетика составляет значительную долю в производстве электроэнергии: от 32,8% в Финляндии до 52,3% в Словакии, говорится в Докладе о состоянии мировой атомной промышленности.

Хотя Финляндия и предприняла попытку наказать Россию за вторжение, расторгнув контракт с "Росатомом" на строительство атомной электростанции на полуострове Ханхикиви, общая тенденция, связывающая эту группу стран ЕС с Москвой, похоже, продолжит существование.

Реактор Моховце-3 в Словакии, модель из серии ВВЭР, был введен в эксплуатацию в начале этого месяца, что еще больше укрепило зависимость страны от ядерной энергетики. В прошлом году Венгрия разрешила расширить свою АЭС "Пакш" двумя реакторами новейшего типа ВВЭР-1200, в результате чего общее количество реакторов российского производства в стране достигнет шести.

Неудивительно, что Будапешт предупредил, что не колеблясь воспользуется правом вето, чтобы сорвать любые попытки Евросоюза нанести удар по ядерному сектору России. "Мы не позволим ввести санкции в отношении атомной энергетики", — заявил в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — Об этом не может быть и речи".

Такая позиция не осталась незамеченной в Брюсселе.

"Один из принципов санкций, который мы соблюдаем с февраля 2022 года, заключается в том, что они должны наказывать Россию больше, чем нас, — сказал высокопоставленный дипломат одной из западных стран. — Еврокомиссия всегда считала, что в случае с атомной энергетикой это было бы наоборот".