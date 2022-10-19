Разрушение мировой экологии провоцирует конфликты и повышает миграцию

Институт экономики и мира (IEP) обнародовал очередной ежегодный "Отчет об экологической угрозе"(Ecological Threat Report). Исследование охватывает 228 стран мира, в нём сочетаются показатели устойчивости к внешним воздействиям с наиболее полными экологическими данными. Одна из целей отчёта - определить страны и территории, которые располагают наименьшими ресурсами для того, чтобы справиться с экстремальными экологическими потрясениями.

Вот основные выводы отчёта:

Экологические угрозы, такие как быстрый рост населения , риск нехватки воды и отсутствие продовольственной безопасности , будут усугубляться продолжающимся изменением климата, вызывая массовую миграцию и конфликты .

, риск и отсутствие , будут усугубляться продолжающимся изменением климата, вызывая . 56% стран сегодня сталкиваются с серьёзной экологической угрозой.

40 наименее экономически стабильных (в терминологии IEP - "мирных") стран мира увеличат население на 1,3 миллиарда человек к 2050 году, и будут представлять 49% населения планеты .

. Прогнозы до 2050 года показывают, что большая часть Африки к югу от Сахары будет неустойчивой: прогнозируется рост численности населения на 95%, уже сегодня 738 млн человек в регионе страдают от нехватки продовольствия при том, что все страны (кроме одной) испытывают серьёзный дефицит пресной воды.

По данным на 2021 год, 92% людей, страдающих от недоедания, проживают в наиболее нестабильных странах мира с низким уровнем безопасности.

Согласно опросам Gallup, с 2019 года обеспокоенность людей по поводу изменения климата снизилась на 1,5%. Их четырёх крупнейших государств планеты по уровню вклада в загрязнение окружающей среды граждане трех стран выражают очень низкий уровень обеспокоенности: это Китай, Индия и Россия .

. Загрязнение воздуха ежегодно обходится мировой экономике в 8,1 триллиона долларов (или 6,1% от мирового ВВП) и уносит от 6 до 9 миллионов жизней.

Каждый год "Отчет об экологической угрозе" анализирует воздействие климата и деградацию окружающей среды на страны наиболее подверженные риску конфликтов, гражданских беспорядков и массовой миграции населения. Главный вывод отчёта: без согласованных действий текущий уровень экологической деградации будет ухудшаться, усиливая существующие конфликты и становясь катализатором для новых конфликтов, а следовательно увеличивая вынужденную миграцию.

В исследовании выделены 27 стран, названных "горячими точками" планеты, где проживают около 768 млн человек, которые сталкиваются с наиболее серьезными экологическими угрозами при том, что страны отмечены низкой экономической и общественной устойчивостью. В 2022 году среди этих стран: Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, Сомали, Южный Судан, Уганда, Йемен, Афганистан, Ангола, Камерун, ДРК, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Ирак, Нигерия, Сирия, Зимбабве, Ливия, Мали, Мавритания, Судан, Таджикистан и Венесуэла. Как отмечается, 24 из этих 27 стран расположены в Африке и на Ближнем Востоке.

Продовольственный стресс

Более 40 стран в мире в настоящее время сталкиваются с полным отсутствием продовольственной безопасности, что влияет на их экономику, здоровье населения и социальную гармонию. В зоне риска находятся 830 млн человек, 89% из которых проживают в странах Африки к югу от Сахары и ещё 49 млн человек из ближневосточных стран. Отсутствие продовольственной безопасности описывает состояние, при котором человек исчерпал все запасы продовольствия, и его здоровье, питание и благополучие постоянно находятся под серьезной угрозой.

Число недоедающих людей на планете последовательно растет с 2017 года, увеличившись на 35% к 2021 году до более чем 750 миллионов человек. Ожидается, что ситуация с недоеданием (когда регулярного питания становится недостаточно для поддержания жизни) будет ухудшаться из-за плохой экологии, роста инфляции и войны между Россией и Украиной. По данным на 2021 год, 92% людей, страдающих от недоедания, проживают в наиболее нестабильных странах мира с низким уровнем безопасности.

Конфликты и нехватка пресной воды

Отсутствие продовольственной безопасности связано с нехвтакой пресной воды. Ситуация считается критической, когда более 20% населения не имеют доступа к чистой питьевой воде. Без воды невозможно обеспечить для населения достаточное количество продовольствия. Сегодня более 1,4 миллиарда человек в 83 странах мира живут в условиях "водного стресса". По прогнозам, несколько европейских стран, включая Грецию, Италию, Нидерланды и Португалию, будут испытывать серьёзный дефицит пресной воды к 2040 году.

Большинство стран, в которых ожидается рост дефицита воды до 2050 года, находятся в Африке и на Ближнем Востоке. В настоящее время практически все страны Африки к югу от Сахары испытывают экстремальный дефицит питьевой воды.

Мегаполисы: растущее населения и загрязнение

Мегаполисы - города с населением более 10 миллионов человек. Сегодня на планете насчитывается 33 мегаполиса, и как ожидается, к 2050 году их число вырастет до 47. Наиболее проблемные среди них - Киншаса (столица ДРК), Найроби (столица Кении) и Лагос (столица Нигерии). Более 60% мегаполисов находятся в странах с низким уровнем стабильности. В этих городах самые высокие темпы роста населения, худшие санитарные условия, более высокий уровень преступности и повсеместное загрязнение воздуха. В то же время им не хватает финансовых и административных ресурсов, чтобы адекватно справиться с этими проблемами.

Загрязнение воздуха ежегодно обходится мировой экономике в 8,1 триллиона долларов (или 6,1% от мирового ВВП) и уносит от 6 до 9 миллионов жизней. В девяти крупных городах уровень загрязнения воздуха в 20 раз превышает рекомендованную ВОЗ норму. Среди наиболее "грязных" городов - пакистанский Лахор, афганская столица Кабул и Агра в центральной Индии.

"По мере приближения к COP27 "Отчет об экологической угрозе" является своевременным напоминанием о том, что издержки многих существующих экологических проблем будут только усиливаться в результате изменения климата, - подчёркивает основатель и директор Института экономики и мира Стив Киллелеа. - Нынешний мировой подход к странам, страдающим от наиболее серьезных климатических проблем, не работает; экологические угрозы усиливаются и имеют системные причины, требующие системных решений. Правительства и международные агентства должны инвестировать в создание долгосрочного устойчивого развития, чтобы предотвратить будущее экологическое разрушение, вынужденную миграцию и конфликты."

Война между Россией и Украиной подчеркивает влияние конфликта на вынужденную миграцию: сегодня от 12 до 14 миллионов украинцев стали перемещенными лицами или эмигрировали в соседние страны. Программы развития должны быть сосредоточены на микропредприятиях, которые занимаются добычей воды и улучшением сельхоз технологий, а также на производстве добавленной стоимости [в отличие от экономики услуг]. Это улучшит жизнь тех, кто сегодня наиболее уязвим. Стив Киллелеа Директор Института экономики и мира (IEP)

Климатические угрозы

С 2019 года люди стали меньше беспокоиться по поводу изменения климата: согласно опросам озабоченность этими проблемами снизилась на 1,5%, и сегодня менее половины населения 228 стран, которые охватывает исследование, задумываются о климатическом кризисе. Регионы, подверженные наибольшим экологическим угрозам, в целом меньше всего обеспокоены изменением климата, а страны Африки и Южной Азии больше обеспокоены проблемами войн, терроризма, растущей преступности, общественного насилия и поиска средств к существованию.

Наибольшее снижение озабоченности по поводу климата зафиксировано в Сингапуре, где за два года этот показатель уменьшился почти на четверть. В 13 странах Евросоюза также зафиксировано снижение уровня обеспокоенности изменением климата, причем больше всего - в Бельгии. Население Сингапура и Бельгии чаще беспокоится о безопасности дорожного движения и о собственном здоровье, чем о климате.

В Китае, крупнейшем загрязнителе окружающей среды, только 20% граждан считают изменение климата серьезной проблемой. В Индии, также одном из крупнейших загрязнителей, лишь 39% граждан озабочены климатом. Что касается второго по объёму загрязнителя окружающей среды в мире - США, население здесь демонстрирует несколько большую информированность, и более половины американцев (51,5%) задумываются о негативных последствиях глобального потепления.

Стихийные бедствия и массовая миграция

Воздействие стихийных бедствий определяется уровнем экономической и политической устойчивости страны. Азиатско-Тихоокеанский регион наиболее подвержен воздействию стихийных бедствий, за ним следуют страны Африки к югу от Сахары, а также Центральная Америка и страны Карибского бассейна. Наиболее распространенное стихийное бедствие в мире - наводнение: с 1981 года зарегистрировано 5079 наводнений. За последнее десятилетие стихийные бедствия в среднем обходились мировой экономике в 200 миллиардов долларов в год. Это в четыре раза больше, чем в 80-х годах прошлого века.

Поскольку стихийные бедствия происходят все чаще, местные общины испытывают всё большие трудности с восстановлением до наступления следующего стихийного бедствия. Это может привести к вынужденной массовой миграции. В Европе мигранты стремятся прежде всего в страны со стабильной экономикой: так, Германия, Швеция, Австрия и Греция в 2021 году приняли более миллиона беженцев. Наибольшее число перемещённых лиц из-за конфликтов и стихийных бедствий приходится на такие страны, как Сирия, Эфиопия, ДРК, Афганистан и Южный Судан. В 2022 году к ним добавилась Украина.