Токсичный смог над Нью-Дели: власти Индии решили отправить школьников столичного региона на дистанционное обучение из-за рекордной концентрации опасных частиц в воздухе.

По данным швейцарской компании по мониторингу качества воздуха IQAir, уровень наиболее опасных частиц PM 2.5 в пятницу был в 25 раз выше максимального уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения.

Главной причиной загрязнения стало сезонное сжигание жнивья и соломы на севере страны.

Власти также приостановили стройки и работы по сносу зданий, а также ограничили движение дизельного транспорта. Правительство рекомендовало жителям работать удалённо.