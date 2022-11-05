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Дели накрыл смог.
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Нью-Дели задыхается и закрывает школы

Токсичный смог над Нью-Дели: власти Индии решили отправить школьников столичного региона на дистанционное обучение из-за рекордной концентрации опасных частиц в воздухе. 

По данным швейцарской компании по мониторингу качества воздуха IQAir, уровень наиболее опасных частиц PM 2.5 в пятницу был в 25 раз выше максимального уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения.  

Главной причиной загрязнения стало сезонное сжигание жнивья и соломы на севере страны. 

Власти также приостановили стройки и работы по сносу зданий, а также ограничили движение дизельного транспорта. Правительство рекомендовало жителям работать удалённо.

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