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Альмодовар привёз на Лидо фильм об эвтаназии – свою первую полнометражку на английском

Педро Альмодовар, Тильда Суинтон и Джулианна Мур на Венецианском кинофестивале-2024
Педро Альмодовар, Тильда Суинтон и Джулианна Мур на Венецианском кинофестивале-2024 Авторское право Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP
Авторское право Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На 81-й Венецианском кинофестивале Педро Альмодовар представил свой дебютный англоязычный фильм "Комната по соседству". Драма с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях - о дружбе и праве на смерть.

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"Комната по соседству" (The Room Next Door) – 23-й фильм испанского режиссёра Педро Альмодовара и его первая полнометражная картина на английском языке.

Фильм, основанный на романе Сигрид Нуньес "Через что ты проходишь" (What Are You Going Through), рассказывает о двух в прошлом близких подругах, которые случайно встретились через много лет. У Марты диагностирована неизлечимая болезнь, и она просит Ингрид о большом одолжении...

Альмодовар начал пресс-конференцию на Венецианском фестивале с вопроса о том, почему в возрасте 74 лет он решил дебютировать на английском языке после более чем трёх десятилетий работы на родном языке.

"Для меня это всё равно что начать новый жанр", – сказал режиссёр. "Это как научная фантастика".

"Я думал, что у меня будет больше проблем, так как язык очень неловкий, – продолжил он, добавив, что и Тильда Суинтон, и Джулианна Мур, исполнившие главные роли, "точно поняли, в какой тональности я хотел рассказать эту историю – более строгий, эмоциональный, но совсем не мелодраматичный".

В фильме затрагивается тема смерти – сложная для некоторых, и Альмодовар с этим согласен: "Мне ближе героиня Джулианны, я не могу понять, что что-то живое должно умереть".

Известные голливудские актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур исполнили в фильме главные роли.
Известные голливудские актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур исполнили в фильме главные роли.Sony Pictures Classics via AP

Что касается Суинтон, то она поделилась, что чувствует близкое родство со своей героиней: "Лично я не боюсь смерти. Для некоторых людей путь принятия смерти может быть долгим, но по какой-то причине я осознала это раньше. Я знаю, что она придёт. Я вижу, как она приходит. Я чувствую её приближение".

Она продолжила: "Но в этом фильме мы вообще не говорим о смерти. Это больше о жизни, о самоопределении, это портрет человека, который решает взять свою жизнь и смерть в свои руки".

Темы смерти, женской дружбы и актёрское мастерство обсуждали актриса и режиссёр на пресс-конференции в Венеции
Темы смерти, женской дружбы и актёрское мастерство обсуждали актриса и режиссёр на пресс-конференции в ВенецииAmber Bryce

Действительно, в фильме "Комната по соседству" затрагивается спорная тема эвтаназии, и Альмодовар призвал к расширению доступа к ней во всём мире.

"У нас в Испании есть закон об эвтаназии. Она должна быть доступна во всём мире. Это должно регулироваться, а врач - должен получить возможность помочь своему пациенту".

Его комментарии вызвали громкие аплодисменты присутствующих.

"Этот фильм - слово в защиту эвтаназии, – продолжил режиссёр. Это то, чем мы восхищаемся в героине Тильды: понимая, что избавиться от рака можно одним единственным решением, она его принимает. Она находит способ достичь своей цели, прибегнув к помощи подруги. Но им приходится вести себя так, как если бы они были преступницами".

По состоянию на 2024 год, эвтаназия разрешена только в четырёх странах Европы: Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Испании. Соответствующий закон должен вступить в силу в Португалии.

Суинтон сказала, что "не может утверждать, что поступила бы иначе", окажись она на месте своей героини.

Премьера фильма "Комната по соседству", попавшего в конкурсную программу Мостры, собрал 18-минутные овации. В испанский прокат лента выйдет 18 октября.

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Педро Альмодовар Смерть Эвтаназия Кино кинофильм Венецианский кинофестиваль