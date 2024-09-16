Гран-при по дзюдо в Загребе: схватки тяжеловесов в последний день турнира

Тяжеловесы из Украины, Венгрии, Нидерландов и Японии уезжают из хорватской столицы с "золотом", завоёванным в последний день соревнований. Для большинства - это первая победа на турнирах такого уровня.

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В столице Хорватии Загребе завершился Гран-при по дзюдо, первый турнир нового олимпийского цикла. В заключительный день соревнований на татами вышли тяжеловесы. Особенно ярко проявили себя молодые таланты.

Исход финального поединка в весовой категории до 90 кг стал неожиданностью для многих зрителей. Казалось, спортивная удача сегодня не на стороне Петера Сафрани. Но всего за 10 секунд до конца поединка венгр ответил на атаку соперника захватом и взял первое "золото" Гран-при в своей карьере. Медали вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот.

“Я действительно счастлив, большое вам спасибо. Я уже второй раз побеждаю в Загребе. Пять лет назад я выиграл здесь юниорский Кубок Европы, а вот теперь - и Гран-при”, - сказал Петер Сафрани после победы в финале.

Представительница Нидерландов Санне ван Дейк впервые выступала весе до 78 кг и доказала, что и в этой категории ей нет равных. К своим многочисленным медалям чемпионка мира и призёрка олимпийских игр добавила "золото" Гран-при в Хорватии. Награду ван Дейк получила из рук директора образовательных программ IJF Санды Чорак.

"Я поняла, что переходя в категорию до 78 килограммов, мне необходимо немного расширить рамки. В весе до 70 кг мне играло на руку то, что я была намного мощнее. А с этими девчонками такое уже не сработает. Но это очень интересно. Потому что ты не перестаёшь учиться", - сказала победительница после финала.

В весовой категории до 100 кг сильнейшим стал украинец Антон Савицкий. Успешно проведённый в финале приём на оценку вадза-ари принёс ему первую победу на турнире Мирового тура по дзюдо. Победителя и призёров наградил генеральный директор Harvest Group Алмаз Алсенов.

В весовой категории свыше 78 кгКорали Эйм из Франции завоевала свою первую золотую медаль Гран-при. После осото-гари (задней подножки) и удержания арбитр объявил вадза-ари-авасет-иппон. Медали вручил директор по связям с общественностью и руководитель проекта "Дзюдо за мир" IFJ Николя Месснер.

Для японского дзюдоиста Канта Накано это уже третий турнир Мирового тура. И он стал победным, благодаря заработанному иппону в финальной схватке в категории свыше 100 кг.

Церемонию награждения провёл генеральный казначей Международной федерации дзюдо Насер аль-Тамими.

Больше 300 спортсменов из 40 стран демонстрировали своё спортивное мастерство на Гран-при по дзюдо-2024, который гостеприимно приняла у себя хорватская столица.